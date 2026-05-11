"Nổ rồi", PSY đến Jay Park "dẫn đàn con" LNGSHOT về SVĐ Mỹ Đình với water festival

Sam

HHTO - Không "nhấp nháy" gợi ý khách mời, ngay sau thông báo "coming soon", đại nhạc hội (water music festival) K-PULSE HANOI 2026 tiết lộ toàn bộ nghệ sĩ biểu diễn toàn là những cái tên "quái vật".

Fan K-Pop ở miền Bắc từng FOMO lễ hội âm nhạc Waterbomb được tổ chức tại TP.HCM năm ngoái. "Thì hiện tại" đã ngược lại với "thì quá khứ" khi người hâm mộ K-Pop đón tin một lễ hội nhạc - nước cập bến Hà Nội với 2 ngày. Đó là K-PULSE HANOI 2026, diễn ra vào ngày 6 - 7/6 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Line-up chính thức của concert.

Điểm khiến khán giả "mê không chê" là dàn nghệ sĩ biểu diễn gọi tên "chúa tể" của những water festival xứ Hàn như PSY, Jay Park, Sandara Park. "Bố Park" không quên dẫn theo "đàn con" LNGSHOT đến quậy ở K-PULSE HANOI 2026. Các idol khác có fromis_9, Wendy (Red Velvet), BamBam (GOT7), Baby DONT Cry hứa hẹn mang đến những sân khấu "cháy rực" tại Sân vận động Mỹ Đình tháng 6 này.

Dự đoán, PSY sẽ mang bộ 3 siêu hit gồm Gangnam Style, That That, Gentleman đến Hà Nội. Trong khi đó, fan đoán chắc Jay Park sẽ khoe cơ bụng săn chắc như thường lệ, đồng thời ngóng chờ sân khấu kết hợp giữa anh và LNGSHOT, cùng những khoảnh khắc "tém tém" lại của anh vì "gà nhà" chưa đủ tuổi trưởng thành.

LNGSHOT có duyên với Việt Nam từ khi ra mắt khi MV ra mắt của nhóm được quay và thực hiện bởi ê-kíp Việt (Antiantiart). Ngoài những ca khúc nổi bật như Moonwalkin', Never Let Go..., "sít-rịt" nào sẽ được các chàng trai mang đến?

Vé concert K-PULSE HANOI 2026 sẽ được mở bán vào ngày 17/5 lúc 13h37 trên Ticketbox. Dù thích thú sốt ruột đến cỡ nào, khán giả vẫn cần cẩn trọng trong việc giao dịch mua/ camp vé.

Sam
