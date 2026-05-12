Miley Cyrus được vinh danh, Madonna từng từ chối gắn sao lên Đại lộ Danh vọng

HHTO - Ở tuổi 33, Miley Cyrus chính thức ghi tên mình lên Đại lộ Danh vọng Hollywood, nối dài danh sách những biểu tượng nhạc Pop từng được vinh danh tại “đại lộ huyền thoại” của ngành giải trí. Trong khi nhiều nghệ sĩ xem đây là cột mốc danh giá sau nhiều năm hoạt động, “nữ hoàng nhạc Pop” Madonna lại từng gây chú ý khi thẳng thừng từ chối nhận ngôi sao.

Miley Cyrus

Ngày 7/5 vừa qua, Miley Cyrus chính thức được xướng tên trong danh sách những nghệ sĩ sẽ sở hữu ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Ở tuổi 33, nữ ca sĩ sẽ nhận ngôi sao thứ 2.845 mang tên mình vào ngày 22/05, đánh dấu một cột mốc vàng son sau hơn hai thập kỷ cống hiến không ngừng nghỉ cho ngành giải trí toàn cầu.

Hội đồng chọn lọc của Phòng Thương mại Hollywood đã dành những lời tán dương nồng nhiệt cho chủ nhân bản hit Flowers, nhấn mạnh rằng tầm ảnh hưởng của cô vượt xa khỏi ranh giới của một ngôi sao tuổi teen từ thời Hannah Montana.

Bà Ana Martinez, nhà sản xuất Đại lộ Danh vọng, khẳng định: "Miley hoàn toàn xứng đáng với những đóa hoa dành cho mình vì những tác động bền vững đối với ngành công nghiệp giải trí. Nhiều thế hệ đã trưởng thành cùng sự phát triển và cảm hứng từ hành động sáng tạo không sợ hãi của cô ấy."

P!nk

P!nk được vinh danh với ngôi sao thứ 2.656 trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào năm 2019, ghi nhận hơn hai thập kỷ hoạt động bền bỉ và sức ảnh hưởng lớn của cô đối với nhạc Pop đương đại. Không chỉ là một ca sĩ sở hữu chất giọng nội lực, P!nk còn được xem như người góp phần thay đổi tiêu chuẩn trình diễn của nghệ sĩ Pop hiện đại khi kết hợp giọng hát nội lực với các màn nhào lộn, đu dây và biểu diễn sân khấu quy mô lớn.

Trong suốt sự nghiệp, P!nk đã bán ra hơn 60 triệu album và hơn 75 triệu đĩa đơn trên toàn cầu, sở hữu hàng loạt bản hit nổi tiếng như Just Give Me a Reason, So What hay What About Us. Nữ ca sĩ từng giành 3 giải Grammys cùng nhiều giải thưởng lớn khác, đồng thời trở thành biểu tượng cho hình ảnh nữ nghệ sĩ cá tính, độc lập và khác biệt trong ngành công nghiệp âm nhạc.

​Janet Jackson

Janet Jackson được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào năm 1990, ghi nhận sức ảnh hưởng mạnh mẽ của cô đối với nhạc Pop và R&B cuối thập niên 1980. Thời điểm nhận ngôi sao tại địa chỉ 1500 Vine Street, Janet Jackson đang ở đỉnh cao sự nghiệp nhờ thành công vang dội của album Rhythm Nation 1814 - một trong những album có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử nhạc Pop. Không chỉ định hình xu hướng kết hợp Pop, R&B, Janet còn được xem là nghệ sĩ tiên phong đưa các thông điệp xã hội, nữ quyền và bình đẳng chủng tộc vào âm nhạc đại chúng.

Trong suốt sự nghiệp, Janet Jackson đã bán hơn 100 triệu đĩa trên toàn cầu, trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất lịch sử âm nhạc đương đại. Cô sở hữu hàng loạt hit kinh điển như Together Again, That’s the Way Love Goes hay All for You, đồng thời giành 5 giải Grammys và được xếp vào nhóm nghệ sĩ nữ có ảnh hưởng lớn nhất mọi thời đại. Năm 2019, cô tiếp tục được ghi danh vào Rock and Roll Hall of Fame, củng cố vị thế biểu tượng văn hóa đại chúng kéo dài hơn bốn thập kỷ.

Tuy nhiên, trong khi Đại lộ Danh vọng Hollywood được xem là biểu tượng danh giá của ngành giải trí, “nữ hoàng nhạc Pop” Madonna đã từ chối nhận ngôi sao dù từng được đề cử vào năm 1990 - thời điểm bà đang ở đỉnh cao sau thành công của album The Immaculate Collection.

Khi ấy, Madonna không chỉ là nghệ sĩ thống trị các bảng xếp hạng mà còn trở thành gương mặt định hình văn hóa đại chúng toàn cầu thông qua âm nhạc, thời trang và những tuyên ngôn về nữ quyền, tự do cá nhân.

Sự nổi loạn và tinh thần phá bỏ khuôn mẫu của bà đã mở đường cho nhiều thế hệ nghệ sĩ nữ sau này như P!nk hay Miley Cyrus tự do thể hiện cá tính mà không còn bị bó buộc bởi những chuẩn mực truyền thống.

Dù chưa từng có phát ngôn chính thức về lý do từ chối, nhiều nguồn tin cho biết Madonna đơn giản không hứng thú với hình thức vinh danh này và chưa bao giờ xem đó là thước đo cho giá trị nghệ thuật của mình. Việc nữ ca sĩ không xuất hiện trên Đại lộ Danh vọng vì thế lại càng củng cố hình ảnh một nghệ sĩ đặt bản sắc cá nhân lên trên những biểu tượng mang tính nghi thức.