ATVNCG 2026: Huỳnh Lập có "tuyệt chiêu" gì khiến dàn "Anh tài" phải dè chừng?

HHTO - Đạo diễn - diễn viên Huỳnh Lập chính thức ghi tên vào danh sách dàn "Anh tài" góp mặt trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Nhìn lại hành trình gần 15 năm theo đuổi nghệ thuật, Huỳnh Lập được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều kỹ năng chuyên môn đặt vào sân khấu trình diễn và "mảng miếng" hài hước khuấy động nhà chung.

Tối 8/5, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 (ATVNCG 2026) nâng tổng số "Anh tài" lộ mặt lên 10 khi giới thiệu Huỳnh Lập, Đông Hùng, Thuận Nguyễn, Mew Amazing và Thái Lê Minh Hiếu đã xác nhận tham gia.

Trong đó, vốn được biết đến với vai trò đạo diễn - diễn viên, sự xuất hiện của Huỳnh Lập khiến khán giả tò mò về khả năng ca hát, vũ đạo của nam nghệ sĩ. Bén duyên với nghệ thuật từ năm 2012, Huỳnh Lập cho ra mắt các sản phẩm phim ngắn như Kính Vạn Bông, Cô Dâu 1.800 Tuổi, Giọng Hát Thiệt... 3 năm sau, Huỳnh Lập chinh phục khán giả tại chương trình Cười Xuyên Việt 2015, xuất sắc "ẵm" giải Quán quân.

Sự nghiệp diễn xuất của Huỳnh Lập "nở rộ" qua loạt vai diễn điện ảnh trong Sài Gòn, Anh Yêu Em (2016), Gái Già Lắm Chiêu (2016), Lô Tô (2017). Huỳnh Lập sáng tạo nhiều video parody (chế lại) các phim, MV thu hút hàng chục triệu lượt xem.

Năm 2018, web-drama Ai Chết Giơ Tay của anh được khán giả đón nhận nhiệt tình, đoạt giải Phim chiếu mạng và Diễn viên phim chiếu mạng xuất sắc tại giải Ngôi Sao Xanh. Tiếp tục theo đuổi dòng phim thể loại tâm linh, năm 2019, dự án điện ảnh Pháp Sư Mù ra rạp đạt doanh thu 60 tỷ đồng.

Năm 2025, Huỳnh Lập "thắng lớn" với phim điện ảnh Nhà Gia Tiên, lọt Top 10 phim Việt ăn khách nhất từ trước đến nay, doanh thu vượt mốc 240 tỷ. Song song đó, Huỳnh Lập vẫn miệt mài duy trì series Một Nén Nhang, phim hài Tết Cậu Út Cậu Con Cúc giữ chân khán giả qua bảy mùa nhờ sự đầu tư chỉn chu.

Không chỉ "hết mình" với phim ảnh, Huỳnh Lập còn lăn xả ở nhiều chương trình truyền hình thực tế. Năm 2024, Huỳnh Lập tham gia Sao Nhập Ngũ, khiến người xem khâm phục về "sức bền" sự gan lì, chịu khó và "nhảy số" tạo ra nhiều mảng miếng hài hước.

Huỳnh Lập cũng có mặt ở nhiều gameshow thiên về diễn hài, giải trí như Ơn Giời, Cậu Đây Rồi!, Bậc Thầy Săn Thưởng, Đấu Trường Gia Tốc, Running Man Vietnam 3...

Huỳnh Lập dày dặn kinh nghiệm chơi gameshow.

Cột mốc tham gia ATVNCG 2026 - chương trình có tiêu chuẩn khắt khe về tính chuyên môn lẫn khả năng trình diễn sân khấu - đánh dấu bước chuyển mình rõ nét khi nam nghệ sĩ thử sức ở một môi trường hoàn toàn mới.

Huỳnh Lập cho biết đã hoàn tất các dự án riêng trước khi bước vào chương trình. Ngay sau khi phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu đóng máy và hoàn tất công tác hậu kỳ, nam nghệ sĩ đã dành toàn bộ thời gian để rèn luyện kỹ năng trình diễn, nâng cao thể lực.

"Tôi muốn bước ra khỏi những gì mình đã quen thuộc, thử sức ở một lĩnh vực mà mình chưa từng được nhìn nhận một cách nghiêm túc - đó là âm nhạc và trình diễn sân khấu. Ngoài ra tôi còn là một người không giỏi nhớ lời bài hát, nên việc tham gia chương trình ca hát cũng là một "chông gai" tôi cần vượt qua" - Huỳnh Lập bộc bạch.

Tại đây, Gai Con mong chờ "sít-rịt" về ý tưởng dàn dựng sân khấu dưới góc nhìn của một nghệ sĩ có thế mạnh khai thác chất liệu dân gian, yếu tố văn hóa truyền thống. Trong khi đó, qua màn "trổ tài" rap Ầu Ơ Ví Dầu tại concert Sao Nhập Ngũ, Wrapped Miền Tây tại Làn Sóng Xanh,... "khả năng cầm mic" của Huỳnh Lập được khán giả đánh giả ở mức ổn, sở hữu chất giọng mộc mạc.

Huỳnh Lập trở thành nhân tố sáng giá cho vị trí rapper.

Giọng hò ngọt lịm của Huỳnh Lập được fan mong đợi sẽ xuất hiện tại ATVNCG. Nguồn clip: @huynhlapofficial

​​Bên cạnh chuyên môn, Huỳnh Lập còn được kỳ vọng sẽ là "cây hài" mang lại không khí sôi động tại nhà chung. Diễn viên sinh năm 1993 chia sẻ: "Tôi không đặt nặng áp lực về thứ hạng hay mục tiêu phải giành lấy một vị trí cao. Điều tôi mong muốn nhất là được sống trong một tập thể, được cùng các anh em "đồng cam cộng khổ" để tạo nên những kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp".