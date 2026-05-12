The Weeknd mang tour diễn After Hours til Dawn sang châu Á, vé mở bán khi nào?

Thùy Vân

HHTO - The Weeknd xác nhận chặng dừng chân cuối cùng của tour diễn "After Hours til Dawn" tại châu Á. Đây không chỉ là đêm nhạc đáng mong đợi mà còn là dấu mốc quan trọng trước khi nam ca sĩ chính thức rũ bỏ nghệ danh The Weeknd để trở về với tên thật Abel.

The Weeknd chính thức xác nhận chặng dừng chân cuối cùng của tour diễn toàn cầu After Hours til Dawn sẽ diễn ra tại châu Á, khép lại chuyến lưu diễn sân vận động kéo dài suốt nhiều năm và ghi dấu hàng loạt kỷ lục doanh thu. Thông tin vừa được công bố đã nhanh chóng khiến cộng đồng người hâm mộ tại châu Á “dậy sóng”.

Theo lịch trình chính thức, chặng lưu diễn sẽ kéo dài từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11/2026, đi qua 7 thành phố lớn gồm: Tokyo, Jakarta, Singapore, Seoul, Bangkok, Hồng Kông và Kuala Lumpur. Đây được xem là lần trở lại quy mô nhất của giọng ca Blinding Lights tại thị trường châu Á sau nhiều năm tập trung cho các sân khấu Bắc Mỹ và châu Âu. Với quy mô sân vận động quốc gia tại nhiều điểm dừng chân, chặng tour lần này được dự đoán sẽ thu hút hàng trăm nghìn khán giả trong khu vực.

Không đơn thuần là một chuyến lưu diễn thông thường, After Hours til Dawn Tour được đánh giá là dự án lưu diễn lớn nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Sân khấu kết hợp giữa hiệu ứng điện ảnh cùng hệ thống hình ảnh khổng lồ đã giúp tour diễn liên tục “cháy vé” tại Mỹ và châu Âu.

Đặc biệt, setlist lần này sẽ là sự giao thoa của ba album quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh gồm After Hours, Dawn FMHurry Up Tomorrow. Những bản hit như Blinding Lights, Save Your Tears, Starboy, Die For You hay Take My Breath được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm của các đêm diễn.

Điểm khiến tour diễn lần này trở nên đặc biệt hơn cả chính là quyết định “khép lại” nghệ danh đã gắn bó với nam nghệ sĩ suốt hơn một thập kỷ. Trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đó, Abel Tesfaye từng chia sẻ mong muốn bước sang một chương mới trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân, đồng thời cảm thấy bản thân đã hoàn thành hành trình của nghệ danh “The Weeknd”. Sau khi tour diễn kết thúc, anh dự kiến sẽ chính thức hoạt động dưới tên thật thay vì nghệ danh đã đưa mình trở thành một trong những biểu tượng nhạc Pop lớn nhất thế giới.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động dưới nghệ danh The Weeknd, nam ca sĩ không chỉ định hình nên màu sắc âm nhạc riêng biệt mà còn trở thành một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất của nhạc Pop hiện đại. Vì thế, chặng cuối của After Hours til Dawn Tour tại châu Á hứa hẹn sẽ là một trong những sự kiện âm nhạc đáng nhớ nhất năm 2026, đồng thời mở ra chương mới trong hành trình nghệ thuật của Abel Tesfaye.

Vé xem đêm diễn After Hours til Dawn Tour chặng Bangkok (sân vận động Rajamangala) sẽ chính thức mở bán lúc 10 giờ sáng ngày 21/5.

