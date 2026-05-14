Dàn sao Thái bị chỉ trích giữa vụ việc của gia tộc Singha, liên tục đăng bài xin lỗi

HHTO - Vụ việc giữa anh em gia tộc tập đoàn Singha nhận nhiều sự quan tâm từ công chúng, đồng thời khiến nhiều ngôi sao Thái Lan chịu chỉ trích vì hành động của mình.

Trong những ngày qua, vụ việc liên quan đến anh em gia tộc tập đoàn Singha - Pi Sunith Scott và Psi Scott khiến dư luận quan tâm vì mức độ nghiêm trọng của cáo buộc cũng như sức ảnh hưởng của gia tộc này trong xã hội Thái Lan.

Việc người em trai Psi Scott lên tiếng tố cáo hành vi quấy rối tình dục kéo dài nhiều năm của anh ruột cũng là người thừa kế tập đoàn, kèm theo một đoạn ghi âm phơi bày cuộc nói chuyện giữa hai người, trong đó có lời thừa nhận của Pi Sunith Scott, khiến ai nấy bàng hoàng. Vợ của Pi Sunith Scott - nữ diễn viên đình đám Mild Lapassalan cũng trở thành tâm điểm chú ý.

Trong lúc chuyện gia tộc Singha đang "dầu sôi lửa bỏng", không ít ngôi sao của làng giải trí xứ chùa vàng bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích. Lý do là bởi những nghệ sĩ này đã ấn thích bài đăng của Mild liên quan đến những cáo buộc liên quan đến chồng, tiết lộ chồng cô đã chuẩn bị đơn kiện những người lan truyền thông tin sai lệch và xin dân tình ngừng tấn công cô.

Những ngôi sao nổi tiếng Thái Lan đang hứng chịu làn sóng chỉ trích từ dư luận phải kể đến Baifern Pimchanok, Mario Maurer, Kao Supassra, Off Jumpol, Tay Tawan, Zee Pruk, MILLI... Sau khi chịu chỉ trích, phần lớn các nghệ sĩ này đã bỏ thích những bài đăng của Mild Lapassalan.

Một số nghệ sĩ đã đăng tải bài viết xin lỗi, giải thích về hành động của mình. Tay Tawan khẳng định cô nhấn thích bài đăng "trước khi biết tin tức" (đoạn ghi âm do Psi công bố), và đó chỉ là hành động ủng hộ một người bạn đang bị chỉ trích một cách không phù hợp. Còn Zee Pruk phân trần rằng anh thường "thích những bài đăng của những người theo dõi mỗi khi chúng xuất hiện trên bảng tin" và không có ý định ủng hộ hành vi không phù hợp nào.

Nữ diễn viên đang lên Kao Supassra chia sẻ, cô chỉ bày tỏ sự ủng hộ với Mild, khi trước đó cô không chỉ ấn thích mà còn bình luận biểu tượng vỗ tay vào bài đăng. Trong khi đó, nữ rapper nổi tiếng MILLI chỉ đăng một cụm từ đơn giản "Xin lỗi, do tôi" (Sorry my bad).

Những bài viết xin lỗi, giải thích của một số nghệ sĩ vẫn chưa thể khiến dư luận Thái Lan nói riêng và châu Á nói chung lắng xuống. Một số ý kiến cho rằng, các bài viết trên có phần quanh co, chối bỏ trách nhiệm, chỉ xin lỗi vì bị phát hiện và không có lời nào dành cho người đang được cho là nạn nhân chính trong vụ việc - Psi Scott.

Nhiều ý kiến cho rằng các công ty giải trí nên tập trung rèn luyện nghệ sĩ ở khoản sử dụng mạng xã hội hợp lý, bên cạnh kỹ năng trình diễn thông thường. Mặt khác, cũng có không ít khán giả dành sự thông cảm cho các nghệ sĩ bị chỉ đích danh, khi có một số người đã ấn thích bài đăng trước khi Psi Scott tung ra đoạn ghi âm, khiến tình hình gia tộc tập đoàn Singha thêm phần căng thẳng.