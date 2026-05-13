Hai mỹ nhân cổ trang càng thành công lại càng gầy gò đến mức đáng báo động

HHTO - Cả Mạnh Tử Nghĩa lẫn Tống Tổ Nhi đều là các mỹ nhân cổ trang đang được yêu thích của dòng phim Hoa ngữ, nhưng cả hai cô gái ngày càng gầy gò đến mức đáng báo động.

Sau thời gian phải xa rời showbiz vì bê bối trốn thuế, Tống Tổ Nhi đóng phim liên tục như muốn bù đắp lại khoảng thời gian ở ẩn. Trong khoảng nửa năm trở lại đây, khán giả thấy cô vừa quay xong Biểu Muộn Vạn Phúc đã xuất hiện ở trường quay phim Nhập Cuộc, hiện giờ lại đang làm nữ chính phim Tư Cung Lệnh.

Netizen vừa ghi được khoảnh khắc Tống Tổ Nhi đi làm trong trang phục trẻ trung khỏe khoắn với áo nỉ đỏ và chân váy siêu ngắn, từ đó để lộ đôi chân gầy trơ xương. Ai cũng giật mình khi nhìn vào vóc dáng gầy gò đến mức tiều tụy của nữ diễn viên.

Trước đó, Tống Tổ Nhi từng để lộ thân hình gầy đến đáng báo động trong một sự kiện thời trang. Ai nhìn cánh tay gầy gò, xương vai nhô cao, xương quai xanh lộ rõ cũng cho rằng cô cần phải tăng cân để đảm bảo sức khỏe.

Một mỹ nhân cổ trang khác là Mạnh Tử Nghĩa cũng vậy. Nữ diễn viên được cho là giảm xuống chỉ còn 44kg với chiều cao 1m70 để có vóc dáng nhỏ nhắn, hợp vào vai Thẩm Diệu khi 14 tuổi trong phim Tướng Môn Độc Hậu. Khi xuất hiện trên trường quay Keep Running, Mạnh Tử Nghĩa gây sốc với thân hình siêu gầy, vòng eo nhỏ xíu, bờ lưng bé đến độ bảng tên còn thừa cả ra ngoài.

Vẫn biết rằng nữ chính phim cổ trang luôn cần vóc dáng mảnh mai để mặc trang phục thêm phần thướt tha kiều diễm nhưng Mạnh Tử Nghĩa, Tống Tổ Nhi đang gầy đến mức báo động. Chắc chắn cân nặng hiện giờ sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe của hai cô gái, nhất là khi họ còn làm việc với cường độ cao, lịch trình quay phim, đi sự kiện luôn dày đặc.

Không chỉ Tống Tổ Nhi và Mạnh Tử Nghĩa, nhiều sao nữ Hoa ngữ cũng xuất hiện với thân hình mỏng manh, cảm giác gió thổi cũng bay. Netizen liên tục nhắn nhủ các diễn viên hãy quan tâm đến sức khỏe của mình, giữ dáng một cách điều độ, khoa học thay vì để bản thân rơi vào cảnh gầy gò thiếu sức sống nhưng xem chừng xu hướng “gầy mới đẹp” vẫn đang bùng nổ ở showbiz Hoa ngữ.