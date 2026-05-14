Concert film của Lady Gaga sẽ được phát sóng miễn phí, xem ở đâu và khi nào?

HHTO - Không cần đăng ký tài khoản trả phí, người hâm mộ vẫn có thể thưởng thức trọn vẹn concert film “MAYHEM: Requiem” của Lady Gaga thông qua nền tảng Apple Music vào ngày 15/5 tới đây.

Lady Gaga vừa khiến cộng đồng người hâm mộ “dậy sóng” khi công bố dự án đặc biệt mang tên MAYHEM Requiem - chương trình concert film kết hợp live album được thực hiện cùng Apple Music nhằm “tái sinh” thế giới âm nhạc của album MAYHEM. Dự án được xem như chương cuối khép lại kỷ nguyên MAYHEM, sau khi tour diễn The Mayhem Ball chính thức hạ màn tại New York vào tháng 4 vừa qua.

Theo thông báo từ Apple Music, MAYHEM Requiem sẽ được phát sóng trực tiếp trong khuôn khổ chương trình Apple Music Live vào lúc 10 giờ sáng ngày 15/05 (theo giờ Việt Nam). Đặc biệt, buổi công chiếu sẽ hoàn toàn miễn phí, cho phép khán giả theo dõi toàn bộ đêm diễn mà không cần đăng ký gói thành viên hay trả thêm chi phí. Sau khi livestream kết thúc, phiên bản đầy đủ của concert film cùng live album cùng tên sẽ tiếp tục được lưu trữ trên Apple Music dành cho người dùng trả phí.

Trái ngược với sự hoành tráng, náo nhiệt tại các sân vận động trong tour diễn The Mayhem Ball trước đó, MAYHEM Requiem mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Chương trình được ghi hình tại nhà hát The Wiltern ở Los Angeles với quy mô thân mật chỉ khoảng 2.300 khán giả. Đặc biệt, phim được quay theo kỹ thuật “one-take” (một cú máy xuyên suốt), tạo cảm giác chân thực và liền mạch cho người xem.

Về mặt hình ảnh, sân khấu được thiết kế như một nhà hát opera nguy nga nhưng nay đã “sụp đổ thành đống đổ nát”, gợi lên phong cách tối giản và đậm chất kịch nghệ Gothic. Để đảm bảo tính bảo mật và trải nghiệm nhập vai tuyệt đối, toàn bộ khán giả tại trường quay đều phải khóa thiết bị di động trong suốt quá trình ghi hình.

Không chỉ thay đổi về bối cảnh, Lady Gaga còn khiến khán giả bất ngờ khi làm mới hoàn toàn các bản hit trong album MAYHEM. Thay vì những bản phối Pop quen thuộc, danh sách biểu diễn lần này sẽ mang âm hưởng Industrial Rock, Techno, Darkwave và Pop thử nghiệm đầy ma mị.