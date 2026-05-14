Perfect Crown: IU hóa ra không phải người duy nhất Byeon Woo Seok 3 lần hợp tác

Sam

HHTO - Đó chính là "Đại phi" Gong Seung Yeon! "Phản ứng hóa học" không ngờ tới giữa cô và Byeon Woo Seok trong "Perfect Crown" (Vương miện hoàn hảo/ Phu nhân Đại quân thế kỷ 21) còn khiến khán giả trông đợi họ tiếp tục tái hợp.

Đa số khán giả nhớ đến IU - Byeon Woo Seok từng hợp tác trước khi chính thức nên duyên trong Perfect Crown do truyền thông thường đề cập và cả hai cũng không ít lần chia sẻ về điều này khi đi quảng bá. Ít ai để ý rằng, Byeon Woo Seok - Gong Seung Yeon từng đóng chung nhiều phim truyền hình và là đôi bạn thân gần một thập kỷ.

Không chỉ với IU, Byeon Woo Seok cũng đã có 3 lần chung dự án với Gong Seung Yeon.

Cả hai từng được quản lý dưới trướng BH Entertainment, sau đó cùng chuyển qua hoạt động tại VARO từ năm 2020 cho đến hiện tại. Lần đầu tiên cả hai góp mặt trong một tác phẩm là Flower Crew: Joseon Marriage Agency (Biệt Đội Tơ Hồng) hồi năm 2019. Cùng năm, Byeon Woo Seok - Gong Seung Yeon cùng xuất hiện trong MV Song Request - bản ballad do Lee Sora kết hợp với SUGA (BTS).

Gong Seung Yeon là nữ chính xuất hiện xuyên suốt. Byeon Woo Seok chỉ lướt qua ở đầu MV và không có tương tác với cô. 2 năm trước, thời điểm Lovely Runner (Cõng Anh Mà Chạy) gây sốt, khán giả tìm kiếm thông tin về Woo Seok đã "đào ra" MV này, ngỡ ngàng khi anh "ở khắp mọi nơi" mà trước đó họ không nhận ra. Hình đại diện (thumnail) vốn là nữ chính Gong Seung Yeon đã "âm thầm được đổi" qua Byeon Woo Seok từ hiệu ứng trên.

Trong Biệt Đội Tơ Hồng, Gong Seung Yeon là nữ chính Gae Ddong - tình đầu của nhà vua lưu lạc. Byeon Woo Seok là nam phụ - một trong những thành viên của đội mai mối nổi tiếng.

Dù chưa từng chính thức nên đôi trong phim hay MV, nhưng từ năm 2019 đến trước khi tái hợp với Perfect Crown, Gong Seung Yeon và Byeon Woo Seok trở thành "bạn đi thảm đỏ", cùng trả lời phỏng vấn, trao giải ở nhiều sự kiện.

Byeon Woo Seok và Gong Seung Yeon cùng đi thảm đỏ tại Seoul Music Awards 2023 (lần thứ 32).
Trong Perfect Crown, Seung Yeon là nữ phụ - Đại phi Yoon Yi Rang. Woo Seok là nam chính - Đại quân Lee Ahn. Phải đến tập 10, khán giả mới cảm nhận rõ Yi Rang từng phải lòng và mong trở thành Trung điện của anh thay vì tiên vương.

Ngay từ tập đầu được xây dựng ở 2 phe đối lập nhưng khán giả lại cảm thấy có "tia lửa" trong các cảnh chung của Đại phi - Đại quân. "Phản ứng hóa học" tốt ngoài dự đoán đã thôi thúc khán giả "đẩy thuyền" cho Gong Seung Yeon - Byeon Woo Seok tiếp tục hợp tác, "se tơ hồng" trong một bộ phim khác.

