Perfect Crown: Tủ đồ tỉ mỉ "mười phân vẹn mười" của "Đại quân" Byeon Woo Seok

HHTO - Tủ đồ "mười phân vẹn mười" của Lee Ahn (Byeon Woo Seok) chính là điểm cộng lớn giúp "Perfect Crown" chinh phục khán giả. Ê-kíp của anh đã khéo léo lồng ghép một vài ẩn ý để tăng điểm tinh tế cho tạo hình của Đại quân.

Trong tủ đồ của Lee Ahn (Byeon Woo Seok), khán giả dễ nhận thấy sự kết hợp hài hòa giữa phong cách truyền thống và hiện đại, thay vì những bộ hanbok truyền thống. Đội ngũ stylist đã ưu tiên sử dụng các chất liệu cao cấp như lụa để tạo độ rủ tự nhiên cho trang phục, đồng thời giữ lại những chi tiết đắt giá như dây thắt vải hay phần cổ áo trắng đặc trưng để tôn vinh di sản nhưng vẫn mang lại cảm giác thời thượng.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn các gam màu trung tính cho trang phục càng làm tăng thêm sự thanh lịch và sang trọng, tạo nên sức hút khó cưỡng cho Đại quân Lee Ahn.

Đa phần, những chiếc áo mà Byeon Woo Seok diện đều được biến tấu phần cổ chữ V theo hình dáng cổ áo hanbok truyền thống. Thiết kế cách điệu này không chỉ mang lại vẻ thanh lịch, sang trọng mà còn giúp khoe khéo bờ vai rộng cùng vóc dáng "chuẩn người mẫu" của nam diễn viên.

Thiết kế phần cổ áo ve lật, tôn lên khí chất quyền quý nhưng không kém phần phóng khoáng của một hoàng tử hiện đại.

Đây cũng là lý do khiến dân mạng xôn xao về "lô" áo cùng kiểu dáng nhưng đa dạng màu sắc từ xanh rêu, trắng kem đến ghi sáng của Đại quân. Việc diện trang phục theo bộ sưu tập này là ý đồ của ê-kíp nhằm xây dựng một phong cách đặc trưng cho nhân vật, vừa quyền lực, phóng khoáng lại vừa không gò bó.

Điểm nhấn đặc biệt trong những bộ cánh này là chi tiết dải lụa thắt nút gọn gàng ngay phần eo. Thiết kế này không chỉ tạo độ phồng giúp tôn lên tỷ lệ cơ thể "vạn người mê" của Byeon Woo Seok mà còn là sự kết hợp khéo léo giữa nét tối giản hiện đại và hình ảnh dải băng goreum của hanbok truyền thống.

Bên cạnh trang phục đời thường, các bộ lễ phục thời cổ cũng được phục dựng công phu. Từng chi tiết nhỏ như dải dây tết vàng trên ngực áo đều được chăm chút tỉ mỉ, tái hiện chân thực nhất hình ảnh thành viên hoàng gia.

Byeon Woo Seok cũng tham gia trực tiếp vào quá trình chuẩn bị phục trang.

Sự đầu tư quá chỉn chu này lại vô tình tạo nên một cuộc tranh luận về quy định tham quan cung điện tại Hàn Quốc. Trong phim, Lee Ahn thường mặc áo cheollik - loại áo liền thân có phần xếp ly bên dưới. Vẻ ngoài lãng tử này của anh đã tạo nên cơn sốt thời trang, khiến nhiều khán giả muốn học hỏi phong cách để diện đi chơi.

Tuy nhiên, theo quy định của Cục Di sản Quốc gia, trang phục được miễn phí vé vào cổng cung điện phải có cấu trúc áo và váy (hoặc quần) rời nhau. Vì chiếc áo cheollik của Đại quân là dạng áo liền thân nên nhiều người mặc đồ giống thần tượng đã bị từ chối miễn phí vé.

Tính "sương sương" chỉ trong gần 10 tập phim, người xem đã được chiêm ngưỡng hơn 30 diện mạo khác nhau của nam diễn viên. Từ trang phục hoàng gia, suit cổ điển, áo khoác dáng dài cho đến đồ ngủ... tất cả đều được chăm chút để giữ vững hình tượng dòng dõi hoàng tộc chỉn chu nhất.

Sự tỉ mỉ đến từng chi tiết trong tủ đồ của Đại quân Lee Ahn không chỉ giúp khán giả tin vào thế giới giả tưởng của phim mà còn cho thấy tâm huyết rất lớn từ phía Byeon Woo Seok và ê-kíp.