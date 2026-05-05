Danh sách mặc đẹp nhất Met Gala 2026: Một nửa "bộ tứ" BLACKPINK vắng mặt

HHTO - Nhiều sao châu Á lọt vào danh sách mặc đẹp trên thảm đỏ Met Gala do VOGUE bình chọn. Dàn idol K-Pop được kỳ vọng như BLACKPINK hay aespa có được gọi tên?

Tạp chí VOGUE vừa công bố danh sách những ngôi sao mặc đẹp nhất tại Met Gala 2026, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Trong dàn khách mời đình đám, nhiều ngôi sao châu Á lọt top, được khen ngợi nhờ khả năng diễn giải dresscode "không chê vào đâu được".

Ejae lần đầu được mời tới thảm đỏ Met Gala đã được xướng tên trong danh sách Best Dressed của VOGUE. Sao phim K-Pop Demon Hunters gây trầm trồ nhờ trang phục thiết kế riêng bởi Swarovski đính đầy pha lê. Mỹ nhân khéo léo tri ân văn hóa Hàn Quốc qua kiểu tóc lấy cảm hứng từ hình tượng gisaeng thời Joseon, kết hợp trâm cài binyeo truyền thống.

Thái Từ Khôn trở lại Met Gala sau 3 năm, lọt top mặc đẹp ở vị trí 34/67. Mỹ nam C-Biz diện âu phục đặc sắc được thiết kế riêng của Thom Browne, phụ kiện găng tay custom bởi Windowsen. Lớp hóa trang được thực hiện bởi chính nhà sáng lập Charlotte Tilbury.

So với lần "chào sân", Thái Từ Khôn được khen ngợi về sự tiến bộ trong phong độ thời trang. Việc lựa chọn thẩm mỹ u tối, thể hiện cái tôi xung đột bên trong để diễn giải chủ đề giúp anh "hiện diện mạnh mẽ" hơn trên thảm đỏ.

Siêu mẫu Jung Ho Yeon lọt vào danh sách sao mặc đẹp. Sao phim Squid Game duy trì phong độ thời trang ấn tượng trong thiết kế phủ da bóng của Louis Vuitton.

BLACKPINK lần đầu tiên hội tụ đủ cả 4 thành viên trên thảm đỏ Met Gala. Lisa được đặt kỳ vọng cao khi góp mặt trong hội đồng Host Committee của Met Gala. Em út BLACKPINK hợp tác với NTK Robert Wun, quét 3D cánh tay theo cảm hứng từ các tư thế múa truyền thống của Thái Lan, để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật sống động.

Nữ idol người Thái được VOGUE liệt kê ở vị trí 26/67 trong danh sách sao mặc đẹp nhất sự kiện. Bên cạnh đó, có hơn 15 chuyên trang thời trang - giải trí quốc tế khác như Who What Wear, TIME, People, Cosmopolitan... xướng tên Lisa trong danh sách Best Dressed tại Met Gala 2026. Nữ idol cũng là ngôi sao được tìm kiếm nhiều nhất sự kiện trên mạng xã hội, ghi nhận hơn 1 triệu bài đăng chỉ trong 1 tiếng đồng hồ.

Chị cả Jisoo cũng có màn "chào sân" thành công, lọt top tạo hình thảm đỏ ấn tượng nhất theo bình chọn của VOGUE ở vị trí thứ 35/67. Nữ idol được nhận xét "trông như một lẵng hoa xinh đẹp" khi diện đầm dạ hội đính kết hoa nổi của nhà mốt Dior. Nàng thơ Dior được nhận xét có bước đột phá đáng chú ý về cả phong cách lẫn khí chất.

Đáng tiếc, Jennie và Rosé vắng mặt trong danh sách Best Dressed của VOGUE tại sự kiện này. Nhiều ý kiến cho rằng cả hai ngôi sao chưa có màn thể hiện đủ ấn tượng so với kỳ vọng của các tín đồ thời trang. Jennie "mất điểm" vì lớp trang điểm có phần nhợt nhạt. Trong khi đó, Rosé "chìm nghỉm" vì chọn đầm tông đen, công thức tạo kiểu và phối đồ quen thuộc.

Bộ đôi Karina - Ningning aespa lần đầu sải bước trên thảm đỏ Met Gala. Dù chưa được gọi tên trong danh sách mặc đẹp của VOGUE, cả hai vẫn nhận về nhiều lời khen nhờ nỗ lực lồng ghép yếu tố văn hóa và xây dựng hình ảnh chỉn chu. Với bước khởi đầu này, giới chuyên môn tin rằng aespa hoàn toàn có cơ hội bứt phá trong những mùa Met Gala tiếp theo.