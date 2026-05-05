Lisa BLACKPINK lọt danh sách "thảm hoạ" mặc xấu của Met Gala 2026 cùng những ngôi sao nào?

JEANIE - Ảnh: Getty Images

HHTO - WWD - một trong những ấn phẩm thời trang uy tín của Mỹ đã đưa ra danh sách các sao mặc đẹp nhất và xấu nhất tại thảm đỏ sự kiện Met Gala 2026. Lisa BLACKPINK cũng có tên trong danh sách này.

WWD (Women’s Wear Daily) là ấn phẩm thời trang uy tín của Mỹ, được thành lập từ năm 1910 và được mệnh danh là “kinh thánh của ngành thời trang”. Khác với các tạp chí thời trang thiên về hình ảnh như Vogue, WWD tập trung vào tin tức, kinh doanh và những chuyển động phía sau của các nhà mốt, thương hiệu và thị trường thời trang toàn cầu.

Danh sách các ngôi sao mặc đẹp bao gồm:

Sunday Rose trong trang phục đính hoa của Dior và Nicole Kidman trong thiết kế lấp lánh của Chanel là hai ngôi sao đứng đầu danh sách mặc đẹp.

Zoe Kravitz đẹp huyền bí trong thiết kế ren xuyên thấu của Saint Laurent.

Chase Infiniti diện thiết kế được may đo riêng của Thom Browne, chiếc váy được ví như một bức tranh nhiều màu sắc, rất hợp với chủ đều Fashion of Art.

Eileen Gu xuất hiện ấn tượng trong một thiết kế lấy cảm hứng từ bóng bóng xà phòng của Iris Van Herpen.

Thêm một thiết kế của Saint Laurent lọt top trang phục đẹp, được diện bởi Connor Storrie.

Colman Domingo trong một thiết kế nhiều màu sắc lấy cảm hứng từ kỹ thuật "đan nong mốt" của Valentino.

Emma Chamberlain đẹp như một nhân vật bước ra từ cổ tích trong thiết kế riêng của Mugler by Miguel Castro Freitas.

Một thiết kế nữa của Valentino lọt top trang phục đẹp, được diện bởi Sombr.

Sarah Paulson diện váy dạ hội tulle xám của Matières Fécales. Thiết kế này thuộc bộ sưu tập The ONE Percent, nhằm châm biếm tầng lớp siêu giàu trong xã hội. Phom dáng phóng đại và chi tiết nơ to “quá đà” không nhằm mục đích đẹp, mà giống một màn trình diễn mang thông điệp. Chiếc mặt nạ từ tờ tiền tượng trưng cho việc con người bị tiền bạc làm mù quáng. Sự mỉa mai càng rõ khi bộ trang phục xuất hiện tại Met Gala - một sự kiện xa xỉ - và được hoàn thiện với trang sức cao cấp của Boucheron.

Anne Hathaway giữ vững phong độ trong một thiết kế đậm chất nghệ thuật của Michael Kors.

Nữ hoàng nhạc Pop Madonna trong một trang phục với tạo hình cầu kỳ của Saint Laurent.

Loạt trang phục bị WWD đánh giá là thảm hoạ bao gồm:

Katy Perry diện thiết kế từ Stella McCartney gồm váy trắng cúp ngực dài chấm đất, phần thân xử lý rách nhẹ tạo hiệu ứng phá cách, kết hợp cùng găng tay dài và mặt nạ ánh kim mang hơi hướng tương lai. Bộ trang phục bị đánh giá là không hợp chủ đề Fashion of Art do mang thông điệp "trả đũa" nhiều hơn là nghệ thuật.

Lisa BLACKPINK gây tranh cãi khi đứng thứ hai trong danh sách. Không chỉ WWD, Yahoo NewsBored Panda cũng chung quan điểm cho rằng Lisa là một trong số những ngôi sao biến chủ đề Fashion of Art thành thảm họa. Tuy nhiên, có không ít chuyên trang lại dành lời khen ngợi trang phục của nữ idol, như trang People, tạp chí ELLE, Town & Country, ANI News...

Heidi Klum xuất hiện trên thảm đỏ Met Gala trong hình ảnh một "bức tượng di động", bộ trang phục bị đánh giá chỉ mang mục đích gây ấn tượng chứ không hề thời trang.

Georgina Rodríguez với thiết kế không hề đúng chủ đề.

Hudson Williams diện trang phục khiến người xem liên tưởng đến một võ sĩ đấu bò tót, sắp ra đấu trường.

