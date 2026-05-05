Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức khởi động với sứ mệnh về vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam

JEANIE - Ảnh: Nhóm PV báo Tiền Phong

HHTO - Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã chính thức được khởi động, bạn đã có thể gửi thư tham gia dự thi. Với thông điệp rõ ràng, Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 cũng đặt ra những tiêu chí cụ thể trong việc tìm kiếm đại diện xứng đáng.

Được tổ chức dưới sự chỉ đạo của các cơ quan Trung ương là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Giáo dục và Đào tạo, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ngay từ đầu đã được định vị là một hoạt động văn hóa - xã hội ý nghĩa.

Hoa hậu Việt Nam kiên trì theo đuổi việc xây dựng một hệ giá trị bền vững. Đây cũng là yếu tố làm nên sự khác biệt và giá trị riêng không thể thay thế. Gần bốn thập kỷ, Hoa hậu Việt Nam kiên định với bốn trụ cột: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Đó là “la bàn” để mỗi thí sinh bước vào hành trình này không chỉ tỏa sáng, mà để trưởng thành, để hoàn thiện, để trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Hoa hậu Việt Nam năm 2026 - với tất cả sự kế thừa và đổi mới - sẽ mang theo sứ mệnh: Viết tiếp những câu chuyện về vẻ đẹp người con gái Việt Nam: Có hương, có sắc, có chiều sâu văn hóa, có trí tuệ thời đại, và trái tim biết rung động.

Với thông điệp rõ ràng, Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 cũng đặt ra những tiêu chí rõ ràng trong việc tìm kiếm đại diện xứng đáng. Cuộc thi hướng đến những cô gái không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn có trí tuệ, đạo đức và khả năng tạo ra giá trị cho xã hội. Người đăng quang sẽ là hình ảnh đại diện cho phụ nữ Việt Nam hiện đại - hiểu biết, bản lĩnh và giàu tinh thần cống hiến.

Điều này thể hiện rõ ràng qua chất lượng thí sinh tham dự Hoa hậu Việt Nam những năm gần đây. Phần lớn thí sinh là sinh viên đến từ các trường đại học top đầu, được đào tạo bài bản, có khả năng ngoại ngữ và tư duy hội nhập. Họ không chỉ tham gia cuộc thi để tìm kiếm danh hiệu, mà còn xem đây là cơ hội hoàn thiện bản thân, nâng cao nhận thức xã hội và đóng góp cho cộng đồng.

Cuộc thi vì thế không chỉ dừng lại ở câu chuyện trình diễn, sân khấu, mà còn là hành trình phát triển cá nhân thông qua các hoạt động trải nghiệm, thiện nguyện, giáo dục kỹ năng… Đây sẽ là hành trình đúc kết nên giá trị nội tại, bền vững cho từng cô gái được rèn giũa sau cuộc thi. Những giá trị này không dừng lại khi cuộc thi kết thúc, mà tiếp tục được duy trì trong hành trình hậu đăng quang.

Các hoạt động vì cộng đồng tiếp tục được triển khai xuyên suốt, từ bảo vệ môi trường, giáo dục đến an sinh xã hội. Những danh hiệu đạt được không phải là đích đến, mà là khởi đầu cho hành trình đồng hành lâu dài với xã hội. Đây cũng là yếu tố giúp Hoa hậu Việt Nam giữ vững giá trị cốt lõi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã chính thức được khởi động, bạn đã có thể gửi thư tham gia dự thi theo quy định. Chúc bạn may mắn!

