Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Ngắm nhan sắc nổi bật của Hoa hậu Hà Trúc Linh tại họp báo Hoa hậu Việt Nam 2026

JEANIE - Ảnh: Nhóm PV báo Tiền Phong

HHTO - Tại họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra chiều 5/5 tại Hà Nội, Hoa hậu Hà Trúc Linh khoe nhan sắc rạng rỡ, thăng hạng vượt bậc sau gần 1 năm đăng quang.

truc-linh1.jpg
truc-linh.jpg

Khi được đặt câu hỏi về nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam ngắn hơn hẳn so với các nàng hậu trước đó, Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết cô không đo nhiệm kỳ của mình bằng con số. Dù chỉ có nhiệm kỳ hơn một năm, Hà Trúc Linh vẫn tự hào vì mình đã có hành trình ý nghĩa, nhiều dấu ấn và tiếp tục trau dồi bản thân để lan tỏa những điều tốt đẹp tới cộng đồng.

truc-linh5.jpg
truc-linh6.jpg

Do cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 diễn ra muộn và kéo dài sang năm 2025, nhiệm kỳ của người đẹp rút ngắn còn khoảng một năm ba tháng, ngắn hơn so với các tiền nhiệm. Trúc Linh cho biết cô không nhìn nhận hành trình của mình bằng thời gian: “Dĩ nhiên một năm chắc chắn ngắn hơn hai năm, nhưng với tôi, nhiệm kỳ được đo bằng hành động và những gì mình làm được. Sự tự tin của tôi là kết quả của hành trình học tập và đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam. Với tôi, đó giống như ‘ngôi nhà’ giúp tôi hoàn thiện bản thân. Tôi muốn khán giả thấy mình là người dám thay đổi, luôn mang đến sự mới mẻ. Biết đâu hình ảnh sắp tới của tôi sẽ khiến mọi người bất ngờ."

﻿truc-linh9.jpg
truc-linh10.jpg﻿
truc-linh8.jpg

Trong khoảng thời gian không dài, điều cô trân trọng nhất là những trải nghiệm giúp bản thân trưởng thành, học cách nhìn lại chính mình và ý thức rõ hơn về trách nhiệm với cộng đồng. Song hành với hoạt động nghệ thuật và xã hội, Hoa hậu Hà Trúc Linh dành sự quan tâm lớn cho việc học. Cô hiện theo đuổi các chương trình học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ tại trường cũ.

﻿truc-linh2.jpg﻿
truc-linh.jpg
truc-linh1.jpg

Trước nhiệm kỳ ngắn, Trúc Linh lựa chọn thái độ tích cực. Cô không xem đó là rào cản, mà là động lực để nỗ lực nhiều hơn. Hành trình của một Hoa hậu không kết thúc khi nhiệm kỳ khép lại: “Tôi vẫn tiếp tục con đường của mình. Tôi vẫn là hoa hậu với sứ mệnh lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng”. Trong chặng đường sắp tới, Trúc Linh mong muốn chào đón người kế nhiệm, cùng chung tay lan tỏa những giá trị nhân ái.

hht1480-coverfb.jpg
JEANIE - Ảnh: Nhóm PV báo Tiền Phong
#Hoa hậu Việt Nam 2026 #Hoa hậu Hà Trúc Linh #hhvn #hoa hậu #Hoa hậu Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục