MGI All Stars: Hương Giang lọt Top 3 thí sinh chiến thắng vòng bình chọn đầu tiên

HHTO - Cuộc thi MGI All Stars đã khép lại vòng bình chọn đầu tiên với 3 người đẹp đến từ 3 quốc gia được xướng tên. Hoa hậu Hương Giang là một trong 3 người đẹp này, nàng hậu sẽ nhận được phần thưởng gì?

Vòng bình chọn đầu tiên với tên gọi All Stars: World Famous của cuộc thi MGI All Stars đã kết thúc. Top 3 thí sinh gọi tên Hoa hậu Hương Giang - đại diện Việt Nam. Tiếp theo là các thí sinh: Alexia Nunez đến từ Philippines và Francia Cortes đến từ Mexico.

Ba người đẹp sẽ được sải bước ở vị trí vinh dự, chiếm spotlight trong đêm Chung kết tại sự kiện Welcome All the Stars to Bangkok vào ngày 20 tháng 5.

Alexia Nuñez sinh ra tại Brazil, từng đại diện Brazil tại Noble Queen of the Universe 2025 và giành vương miện. Alexia thành thạo tới 5 ngôn ngữ, cô sử dụng tiếng nói của mình để thúc đẩy hòa bình, phẩm giá và trao quyền cho phụ nữ.

Là một doanh nhân trong lĩnh vực thời trang bền vững và hoạt động nhân đạo, Alexia làm việc chặt chẽ với phụ nữ và trẻ em bản địa thông qua các chương trình giáo dục, vừa tôn vinh văn hóa vừa hướng tới sự tự chủ lâu dài.

Francia Cortés đến từ Mexico, có kinh nghiệm tham gia các cuộc thi sắc đẹp trong nước và quốc tế. Cô từng tham gia Mexicana Universal México, sau đó, cô đại diện Mexico tại Miss Charm 2025 và lọt vào Top 5.

Bên cạnh các hoạt động thi sắc đẹp, Francia còn có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và diễn thuyết. Cô từng tham gia phát triển dự án và làm việc liên quan đến truyền thông, góp phần xây dựng hình ảnh một đại diện toàn diện.

