Vì sao “nữ thần chăm chỉ” Triệu Lệ Dĩnh đã hơn một năm chưa quay phim mới?

HHTO - Với một diễn viên nổi tiếng chăm chỉ như Triệu Lệ Dĩnh, việc ở ẩn suốt một năm quả là điều gây thắc mắc cực độ.

Trong sự nghiệp của mình, Triệu Lệ Dĩnh từng được xem là ngôi sao chăm chỉ khi liên tục làm việc. Một năm, cô không chỉ liên tục tham gia phim mới mà còn xuất hiện trong các sự kiện, quay quảng cáo… Từ đó mà Triệu Lệ Dĩnh gây dựng được sự nghiệp vững chắc, có nhiều phim bùng nổ khi phát sóng. Nhưng mới đây, khán giả phát hiện ra Triệu Lệ Dĩnh tròn một năm chưa đóng phim, thậm chí hiện giờ cũng không có tin tức nào về dự án mới của cô. Thời gian qua, nữ diễn viên cũng ít xuất hiện hơn trước.

Tiểu Thành Đại Sự là phim gần nhất của Triệu Lệ Dĩnh.

Từ đó mà netizen hết sức thắc mắc về việc một ngôi sao chăm chỉ lại đột ngột nghỉ ngơi cả năm trời. Nhiều người suy đoán Triệu Lệ Dĩnh chán nản khi những phim cô đóng gần đây đều không có kết quả như ý. Năm ngoái, Tại Nhân Gian mà Triệu Lệ Dĩnh là nữ chính bị khán giả coi là phim truyền hình thất bại nhất 2025 vì nội dung phức tạp khó hiểu, đề tài xa lạ với khán giả đại chúng.

Sang năm 2026, phim Tiểu Thành Đại Sự của Triệu Lệ Dĩnh - Huỳnh Hiểu Minh cũng rơi tõm vào thờ ơ khi lượng view lẹt đẹt, số lượng bình luận, nhắc đến phim trên mạng xã hội cũng ít, cho thấy khán giả không quan tâm đến dự án này. Và Tiểu Thành Đại Sự cũng là phim gần nhất của Triệu Lệ Dĩnh tính đến bây giờ.

Nữ diễn viên đang dành thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng cũng có thể Triệu Lệ Dĩnh đang muốn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống sau nhiều năm làm việc cật lực. Chính cô từng thổ lộ muốn có khoảng nghỉ dài để có cuộc sống bình thường, dành nhiều thời gian cho con trai, tận hưởng những ngày thong dong thư thái. Vì thế, thỉnh thoảng khán giả sẽ bắt gặp Triệu Lệ Dĩnh thong dong đưa con trai đi chơi công viên, cùng bạn bè đi uống cà phê… thay vì tất bật trên phim trường.