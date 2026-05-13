Vũ Thúy Quỳnh, Phi Thanh Vân nhận về phản ứng trái ngược khi nhắc đến Miu Lê

HHTO - Cùng đề cập đến ồn ào sử dụng chất cấm của Miu Lê nhưng diễn viên Phi Thanh Vân và người đẹp Vũ Thúy Quỳnh lại nhận về phản ứng trái ngược. Người được khen tinh tế, người bị chê EQ thấp.

Ngay sau khi Miu Lê bị phát hiện sử dụng chất cấm, các thông tin về cô tràn ngập mạng xã hội và nhiều sao Việt cũng không đứng ngoài dư luận. Diễn viên Phi Thanh Vân từng đóng chung với Miu Lê trong phim Những Thiên Thần Áo Trắng đã có tâm thư dài gửi đến đàn em.

Miu Lê và Phi Thanh Vân trong phim Những Thiên Thần Áo Trắng.

Phi Thanh Vân ôn lại kỷ niệm của bộ phim quay từ gần 20 năm trước, tiết lộ cô vẫn quan tâm đến sự nghiệp của Miu Lê, rất vui khi thấy “đứa em nhỏ mình từng thương nay trưởng thành và thành công bằng chính nỗ lực bản thân”. Đến khi Miu Lê vướng rắc rối, Phi Thanh Vân thấy tiếc cho đàn em và nhắn nhủ đến các nghệ sĩ trẻ đừng bao giờ nghĩ chất kích thích sẽ cứu được bản thân khỏi nỗi cô đơn hay sự mệt mỏi.

Tâm thư của Phi Thanh Vân được trang Thông tin Chính phủ trích đăng.

Phi Thanh Vân hy vọng Miu Lê “nếu sai thì đối diện, nếu lạc đường thì quay lại”, bởi mọi sai lầm không nên là dấu chấm hết của cả cuộc đời. Lời tâm sự của Phi Thanh Vân được rất nhiều khán giả đồng cảm và trang Thông tin Chính phủ cũng đã chia sẻ lại bởi “Điều làm nên giá trị của một con người không nằm ở việc họ chưa từng sai, mà ở bản lĩnh dám nhìn thẳng vào sai lầm, sửa sai và lựa chọn lại con đường đúng đắn”.

Còn Á hậu Vũ Thúy Quỳnh lại gây tranh cãi khi nhắc đến Miu Lê.

Trong khi đó, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh cũng nhắc đến Miu Lê trong một phiên livestream nhưng lại nhận về không ít phản ứng tiêu cực. Từ chuyện của Miu Lê mà Vũ Thúy Quỳnh khuyên các bạn trẻ bây giờ nên có lối sống lành mạnh. Cô tiết lộ ngày xưa cũng đi club chơi nhưng bây giờ không còn hứng thú nữa. Nhiều cư dân mạng cho rằng cách nói chuyện của cô dễ gây tranh cãi, thậm chí bị cho là đang ăn theo ồn ào của đồng nghiệp để gây chú ý.