Miu Lê lận đận trong chuyện tình cảm, vướng nhiều tin đồn hẹn hò nhưng chóng kết thúc

HHTO - Dù chưa một lần công khai người yêu, Miu Lê nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với các sao nam như Karik, WEAN hay gần đây nhất là Nam Vlog.

Từ khi tham gia hoạt động nghệ thuật, Miu Lê để lại ấn tượng với khán giả nhờ tính cách năng động, hoạt ngôn, thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc, hình ảnh đời thường lên trang cá nhân. Đối với chuyện tình cảm, Miu Lê chọn cách không che giấu nhưng cũng không công khai. Từ những "tín hiệu" tương tác của Miu Lê cùng những "người bạn khác giới", netizen đã có ba lần "chèo thuyền".

Miu Lê - Karik

Miu Lê và Karik là đôi bạn thân thiết nhiều năm, đặc biệt được khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền" sau khi hợp tác trong ca khúc Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay (2022). Một năm sau, sự kết hợp ăn ý của Miu Lê và Karik trong phim điện ảnh Chiếm Đoạt khiến đồn đoán "phim giả tình thật" càng được khán giả chú ý. Karik từng không ngần ngại thổ lộ Miu Lê là hình mẫu bạn gái của anh nhưng anh cũng khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết vì có cùng "tần số".

Miu Lê - WEAN

Nếu như "chiến hạm" lâu năm Miu Lê - Karik được fan yêu mến vì sự ăn ý trong sự nghiệp thì năm 2024, sự xuất hiện của nữ ca sĩ cùng rapper WEAN khiến fan dậy sóng. Không một tín hiệu báo trước, netizen bắt gặp Miu Lê - WEAN có nhiều tương tác thân thiết như cùng đi mua sắm ở trung tâm thương mại, chia sẻ bối cảnh đi ăn giống nhau, cùng đi xem bóng rổ, đưa nhau về nhà. Thậm chí, trưa ngày 14/8/2024, nữ ca sĩ còn công khai quay cận phần trình diễn của WEAN trong Anh Trai "Say Hi" chia sẻ lên Instagram ủng hộ tinh thần "bạn trai tin đồn". Dẫu vậy, đến tối cùng ngày, bài chia sẻ này đã "bốc hơi", Miu Lê không còn theo dõi tài khoản mạng xã hội của WEAN.

Miu Lê - Nam Vlog

Cuối tháng 5/2025, chuyện tình cảm của Miu Lê một lần nữa khiến dân mạng "đứng ngồi không yên" vì cô để lộ loạt hint "đang hạnh phúc" bên cạnh Nam Vlog (Trần Hoàng Nam). Giọng ca Yêu Một Người Có Lẽ thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình tứ, sánh đôi cùng "người ấy". Cả hai có nhiều hoạt động "rải đường" như đi du lịch, đón sinh nhật, đi dạo, nấu ăn,... Tuy nhiên, tới tháng 8/2025, chủ nhân hit Gác Lại Âu Lo xác nhận đang trong tình trạng "độc thân vui vẻ".

Ngày 11/5, ca sĩ Miu Lê trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện cùng thông tin Lê Ánh Nhật (tên thật của Miu Lê) bị bắt quả tang sử dụng ma túy tại Hải Phòng. Hàng loạt tin đồn, tin giả xoay quanh các mối quan hệ của cô bùng nổ, trong đó Karik bị "vạ lây" khi bị một loạt trang tin đăng một bức ảnh cắt ghép sử dụng tên tài khoản mạng xã hội của anh chia sẻ đường dẫn đến MV Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay cùng chú thích "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ'". Ngay sau đó, Karik đã bày tỏ sự phẫn nộ và bác bỏ thông tin sai lệch đang được lan truyền.

Về phía Miu Lê, công ty quản lý của cô cho biết đang phối hợp làm việc cùng các bên liên quan để đảm bảo thông tin chính xác, khách quan nhất, sau đó sẽ sớm đưa thông báo chính thức đến khán giả. Trong khi đó, các tài khoản mạng xã hội của Miu Lê đã được đưa vào trạng thái hạn chế người bình luận, chưa có cập nhật nào kể từ lúc xuất hiện thông tin tiêu cực.