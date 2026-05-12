Sự nghiệp của Miu Lê sau gần 20 năm: "Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay" viral trở lại

HHTO - Trước khi vướng vào lùm xùm sử dụng chất cấm khiến khán giả vô cùng thất vọng, ca sĩ/ diễn viên Miu Lê từng gây chú ý với những dự án nghệ thuật nào?

Sau khi cơ quan chức năng đưa thông tin Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991 (tức ca sĩ Miu Lê) bị bắt quả tang sử dụng chất cấm tại Hải Phòng, lượng tìm kiếm về nữ ca sĩ bất ngờ tăng chóng mặt. Từ đó, những thông tin về sự nghiệp, các tác phẩm gắn liền với tên tuổi của Miu Lê được netizen dành nhiều sự quan tâm.

"Gia tài" phim ảnh: Đại Tiệc Trăng Máu 8 sẽ ra sao?

Miu Lê gia nhập giới giải trí trong thế "bị động", bởi lẽ cô được mẹ cho đi học lớp người mẫu vì để giữ dáng, giảm cân. Tuy vậy, "nghiệp diễn" của nữ sinh Ánh Nhật bắt đầu khi được đạo diễn Lê Hoàng "chấm" trong buổi casting tại lớp học - dù phim không được ra mắt. Cô chính thức ra mắt khán giả trong vai trò diễn viên - nữ chính July Miu phim Những Thiên Thần Áo Trắng (2009) - khi 18 tuổi.

Sau bộ phim học đường tuổi teen nhí nhảnh, đầu năm 2011, Miu Lê góp mặt trong dự án điện ảnh Thiên Sứ 99, đóng cùng dàn sao tuổi teen đình đám thời đó là Ngô Kiến Huy, Khổng Tú Quỳnh, Huỳnh Anh, Diễm My 9X... Đến cuối năm, Miu Lê tiếp tục có bộ phim thứ hai ra rạp mang tên Tối Nay 8 Giờ.

Những năm sau đó, Miu Lê đều đặn "bỏ túi" thêm nhiều tác phẩm ấn tượng như: Yêu Anh, Em Dám Không? (2013), Nhà Có 5 Nàng Tiên (2013), Em Là Bà Nội Của Anh (2015), Bạn Gái Tôi Là Sếp (2017), Cô Gái Đến Từ Hôm Qua (2017), Anh Thầy Ngôi Sao (2019). Năm 2023, Miu Lê được "chọn mặt gửi vàng" cho phim điện ảnh Chiếm Đoạt - đảm nhận một vai diễn nặng yếu tố tâm lý.

Sau 3 năm, Miu Lê trở lại màn ảnh rộng với dự án Đại Tiệc Trăng Máu 8 do đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cầm trịch, ra rạp vào ngày 24/4/2026. Dù vậy, hiện tại độ phủ sóng của phim chưa thật sự mạnh, doanh thu có dấu hiệu dậm chân với hơn 32 tỷ đồng sau hơn 2 tuần ra mắt. Đáng nói, sau khi những thông tin tiêu cực về đời tư của nữ chính Miu Lê nổ ra, Đại Tiệc Trăng Máu 8 hiện đang nằm trong "tầm ngắm" của Cục Điện ảnh.

"Hiện tại, các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ việc diễn viên Miu Lê dính líu đến sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý theo quy định của pháp luật. Quá trình điều tra đang diễn ra và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan công an về phương án xử lý cụ thể. Sau khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra, Cục đánh giá mức độ ảnh hưởng để xử lý trên cơ sở Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành", lãnh đạo Cục Điện ảnh phản hồi với PV báo Tiền Phong.

Karik lên tiếng về ca khúc Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay

Song hành với khoảng thời gian làm diễn viên, Miu Lê tích cực làm đầy kho nhạc số, xây dựng tệp khán giả riêng qua những ca khúc: Gác Lại Âu Lo, Lặng Thầm Yêu, Giả Vờ Nhưng Em Yêu Anh, Giấc Mơ Thần Tiên, Giá Như Cô Ấy Chưa Xuất Hiện, Yêu Một Người Có Lẽ...

Trong đó, năm 2022, Miu Lê và Karik kết hợp trong sản phẩm Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay (2022), tạo cơn sốt trên mạng xã hội. Đây trở thành MV có nhiều lượt xem nhiều nhất của Miu Lê - đến hiện tại đã đạt 130 triệu lượt xem. Sau 4 năm phát hành, ca khúc một lần nữa trở thành chủ đề được cư dân mạng thảo luận sôi nổi khi Miu Lê vướng lùm xùm sử dụng chất cấm. Thậm chí, một page còn cắt ghép một bài chia sẻ đặt dưới tên tài khoản mạng xã hội của rapper Karik khiến anh phải lập tức lên tiếng đối chất.

Bên cạnh hoạt động năng nổ ở lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất, khán giả theo dõi Miu Lê từ những ngày đầu còn biết đến cô qua vai trò diễn viên lồng tiếng. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1991 góp giọng trong các phim hoạt hình như Kỷ Băng Hà 4 và 5 (vai Peaches), Xì Trum 2 (vai Xì Trum Vexy), Inside Out (vai Joy).

Miu Lê cũng trở thành khách mời của nhiều chương trình giải trí như Người Ấy Là Ai, Ơn Giời, Cậu Đây Rồi... Năm 2025, hình ảnh của Miu Lê xuất hiện dày hơn khi cô góp mặt trong dàn Em Xinh "Say Hi", bắt tay cùng dàn nghệ sĩ nữ mang đến nhiều sân khấu trình diễn như Đồng Dao Xinh Gái, We Belong Together... Thời gian này, Miu Lê tập tành làm nhà sáng tạo nội dung với series Miu Đói - mời các nghệ sĩ thân thiết đến nấu ăn, trò chuyện.

