Nữ chính Miu Lê dính lùm xùm, số phận phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 sẽ ra sao?

HHTO - Cục Điện ảnh đã có thông báo xoay quanh số phận bộ phim "Đại Tiệc Trăng Máu 8" đang chiếu tại rạp mà ca sĩ/ diễn viên Miu Lê đóng vai nữ chính.

Thông tin chung về phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 và Miu Lê: Lùm xùm của Miu Lê: Nữ diễn viên bị Công an TP Hải Phòng phát hiện dương tính với chất ma túy khi đang cùng nhóm bạn sử dụng tại bãi biển Tùng Thu (Cát Bà) vào trưa ngày 10/5.

Nữ diễn viên bị Công an TP Hải Phòng phát hiện dương tính với chất ma túy khi đang cùng nhóm bạn sử dụng tại bãi biển Tùng Thu (Cát Bà) vào trưa ngày 10/5. Phản hồi từ Cục Điện ảnh: Ông Đặng Trần Cường (Cục trưởng) cho biết phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 đã được cấp phép đúng quy định. Cục đang chờ kết luận điều tra chính thức để đưa ra hình thức xử lý dựa trên Quy tắc ứng xử của nghệ sĩ.

Ông Đặng Trần Cường (Cục trưởng) cho biết phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 đã được cấp phép đúng quy định. Cục đang chờ kết luận điều tra chính thức để đưa ra hình thức xử lý dựa trên Quy tắc ứng xử của nghệ sĩ. Tình trạng phát hành: Hiện tại, các rạp tại Hà Nội và TP.HCM vẫn duy trì suất chiếu. Các đơn vị vận hành rạp đang làm việc với nhà phát hành để có phương án tiếp theo.

Hiện tại, các rạp tại Hà Nội và TP.HCM vẫn duy trì suất chiếu. Các đơn vị vận hành rạp đang làm việc với nhà phát hành để có phương án tiếp theo. Phản ứng của đoàn phim: Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đã khóa bình luận trên trang cá nhân để tránh ồn ào.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đã khóa bình luận trên trang cá nhân để tránh ồn ào. Tình hình doanh thu: Tính đến ngày 11/5, phim thu về hơn 32 tỷ đồng.

Trước thông tin diễn viên Miu Lê dính lùm xùm sử dụng chất cấm, lãnh đạo Cục Điện ảnh đã chính thức có phản hồi về việc có tiếp tục trình chiếu bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 mà cô tham gia diễn xuất tại rạp hay không. Cụ thể vào chiều 11/5, trao đổi với báo chí về vụ việc liên quan đến diễn viên Miu Lê, ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh - xác nhận phía Cục đã nắm bắt được sự việc.

Theo ông Cường, bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 do Miu Lê đóng vai nữ chính đã được cấp giấy phép phân loại phim và phát hành theo đúng quy định của Luật Điện ảnh 2022. Tuy nhiên, trước diễn biến mới về đời tư của diễn viên, Cục đang theo dõi sát sao quá trình làm việc của cơ quan công an.

"Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của diễn viên Miu Lê. Sau khi có kết luận chính thức và phương án xử lý cụ thể từ cơ quan điều tra, Cục Điện ảnh sẽ đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự việc. Việc xử lý tiếp theo sẽ dựa trên cơ sở Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành" - ông Đặng Trần Cường khẳng định.

Hiện tại tính đến hết ngày 11/5, bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 vẫn duy trì lịch phát hành bình thường. Các suất chiếu ngày tiếp theo vẫn hiển thị trên các nền tảng mua vé dành cho khán giả. Trao đổi với báo chí, bà Mạc Thủy - Trưởng phòng Chiếu phim và trưng bày điện ảnh (Trung tâm Chiếu phim Quốc gia) cho biết đơn vị vẫn giữ nguyên các suất chiếu trong ngày và đang phối hợp với nhà phát hành để thống nhất hướng xử lý tiếp theo tùy thuộc vào diễn biến sự việc. Về phía đoàn làm phim, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh hiện đã khóa phần bình luận trên trang cá nhân.

Các suất chiếu phim vẫn hiển thị vào ngày 12/5 trở đi. Nguồn: MoMo

Được lấy cảm hứng từ One Cut of the Dead của Nhật Bản, Đại Tiệc Trăng Máu 8 xoay quanh một đoàn phim nỗ lực ghi hình một dự án điện ảnh bằng cách phát trực tiếp theo thời gian thực. Đằng sau đó, những bí mật hậu trường mà khán giả chưa biết dần dần được hé lộ. Trong đó, Miu Lê thủ vai Chiin Chiin - một nữ TikToker lần đầu đóng vai nữ chính.

Sau cuộc đua phim lễ vừa qua, Đại Tiệc Trăng Máu 8 "chốt hạ" với doanh thu hơn 32 tỷ đồng. Dự án nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả, song gây ấn tượng về tính sáng tạo và diễn xuất của dàn diễn viên.