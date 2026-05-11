Công ty quản lý của ca sĩ Miu Lê lên tiếng trước loạt thông tin tiêu cực

Chiều 11/5, fanpage chính thức của công ty KIM Entertainment - công ty quản lý của ca sĩ Miu Lê vừa đăng tải thông báo liên quan đến những ồn ào xảy ra trong vài giờ qua. Phía công ty cho biết đã nhận được nhiều luồng thông tin tiêu cực đang lan truyền trên mạng xã hội có nhắc đến Miu Lê. "Hiện tại, phía công ty đang khẩn trương phối hợp cùng các cá nhân và đơn vị liên quan để tiến hành xác minh thực hư, cũng như xử lý sự việc một cách chính xác và khách quan nhất" - công ty quản lý của Miu Lê chia sẻ.

Phía công ty nói rằng để đảm bảo tính xác thực và bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên, họ sẽ sớm đưa ra thông tin phản hồi chính thức ngay khi có kết luận cuối cùng từ các cơ quan chức năng. Sau cùng, công ty mong khán giả cho thêm thời gian để hoàn tất quá trình xác minh.



Trước đó, từ khoảng đầu giờ chiều cùng ngày, hàng loạt trang mạng xã hội có lượng người theo dõi lớn bất ngờ cùng đăng tải thông tin Lê Ánh Nhật (tức ca sĩ Miu Lê) là một trong 6 người nằm trong nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Về phía Miu Lê, trang fanpage có hơn 2,5 triệu lượt người theo dõi của cô đã áp dụng tính năng khóa bình luận. Theo dữ liệu từ Google Trends ghi nhận lượng tìm kiếm liên quan đến Miu Lê tăng đột biến với hơn 200.000, đang đứng đầu Top thịnh hành. Bên cạnh đó, thông tin về sự nghiệp của nữ ca sĩ như các dự án điện ảnh hay các sản phẩm âm nhạc kết hợp cùng Chi Dân, Karik cũng được dân mạng liên tục nhắc đến, trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.