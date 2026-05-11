Hàng triệu lượt tìm kiếm trên mạng về ca sĩ Miu Lê, nghi vấn dùng chất cấm

HHTO - Mạng xã hội xao trước thông tin nghi vấn ca sĩ, diễn viên Miu Lê liên quan đến việc sử dụng chất cấm. Trên các trang mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều thông tin về nữ ca sĩ này, trở thành đề tài được tìm kiếm nhiều nhất trong vài giờ qua tại Việt Nam.

Theo thông tin từ VOV.vn, Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP.HCM); Vũ Khương An (SN 1995, trú tại TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1993, Hà Nội) và 3 đối tượng khác. Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định Lê Ánh Nhật cùng Trần Đức Phong và Vũ Khương An dương tính với ma túy.

Lê Ánh Nhật làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy. (Ảnh: Công an cung cấp cho báo chí)

Thông tin trên khiến cộng đồng mạng Việt Nam chấn động. Trên trang mạng xã hội của nữ ca sĩ xuất hiện nhiều bình luận trái chiều cũng như chia sẻ hình ảnh của cô khi làm việc tại cơ quan chức năng. Hiện tại, fanpage có 2,5 triệu lượt người theo dõi của Miu Lê đã khoá bình luận.

Vài giờ gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội, tên tuổi của Miu Lê vẫn liên tục bị réo gọi và bàn tán. Theo dữ liệu từ Google Trends ghi nhận lượng tìm kiếm liên quan đến Miu Lê tăng đột biến, đưa tên nữ ca sĩ vào nhóm từ khóa được quan tâm cao trên mạng xã hội. Cùng thời điểm, thông tin về Miu Lê, hành trình nghệ thuật, cùng các dự án điện ảnh như Em Là Bà Nội Của Anh và Đại Tiệc Trắng Máu 8 cũng được tìm kiếm với tần suất lớn.

Trên mạng xã hội Threads xuất hiện hàng triệu bài viết về đề tài này.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.