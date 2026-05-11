Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Hàng triệu lượt tìm kiếm trên mạng về ca sĩ Miu Lê, nghi vấn dùng chất cấm

Linh Lê

HHTO - Mạng xã hội xao trước thông tin nghi vấn ca sĩ, diễn viên Miu Lê liên quan đến việc sử dụng chất cấm. Trên các trang mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều thông tin về nữ ca sĩ này, trở thành đề tài được tìm kiếm nhiều nhất trong vài giờ qua tại Việt Nam.

Theo thông tin từ VOV.vn, Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP.HCM); Vũ Khương An (SN 1995, trú tại TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1993, Hà Nội) và 3 đối tượng khác. Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định Lê Ánh Nhật cùng Trần Đức Phong và Vũ Khương An dương tính với ma túy.

686881093-1626963808382630-2602937240384612612-njpg.jpg
Lê Ánh Nhật làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy. (Ảnh: Công an cung cấp cho báo chí)

Thông tin trên khiến cộng đồng mạng Việt Nam chấn động. Trên trang mạng xã hội của nữ ca sĩ xuất hiện nhiều bình luận trái chiều cũng như chia sẻ hình ảnh của cô khi làm việc tại cơ quan chức năng. Hiện tại, fanpage có 2,5 triệu lượt người theo dõi của Miu Lê đã khoá bình luận.

anh-man-hinh-2026-05-11-luc-170038.png

Vài giờ gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội, tên tuổi của Miu Lê vẫn liên tục bị réo gọi và bàn tán. Theo dữ liệu từ Google Trends ghi nhận lượng tìm kiếm liên quan đến Miu Lê tăng đột biến, đưa tên nữ ca sĩ vào nhóm từ khóa được quan tâm cao trên mạng xã hội. Cùng thời điểm, thông tin về Miu Lê, hành trình nghệ thuật, cùng các dự án điện ảnh như Em Là Bà Nội Của Anh Đại Tiệc Trắng Máu 8 cũng được tìm kiếm với tần suất lớn.

anh-man-hinh-2026-05-11-luc-170339.png
img-1755.jpg
Trên mạng xã hội Threads xuất hiện hàng triệu bài viết về đề tài này.

Thông tin trên khiến showbiz Việt chấn động. Ngay lập tức, cộng đồng mạng tràn vào các nền tảng mạng xã hội của nữ ca sĩ để lại nhiều bình luận trái chiều hoặc chia sẻ hình ảnh khi cô làm việc với cơ quan chức năng. Trong khi đó, kênh cá nhân của Miu Lê hiện đã khóa bình luận.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

hht1481-coverfb.jpg
Linh Lê
Theo VOV.vn
#Miu Lê #nghi vấn chất cấm #ca sĩ Việt #tin đồn #mạng xã hội #Miu Lê bị bắt #Miu Lê dùng chất cấm #ca sĩ Miu Lê là ai

Xem thêm

Cùng chuyên mục