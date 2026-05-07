Vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong: Cảnh sát khởi tố cha dượng

Linh Lê

HHTO - Liên quan vụ bé gái 4 tuổi tử vong xảy ra ngày 3/5 tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp về tội Giết người.

Theo điều tra của Công an TP Hà Nội, Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, quê Ninh Bình) sống chung như vợ chồng với Bàn Thị Tâm (SN 2006, quê Tuyên Quang) và cùng thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc từ tháng 3/2026 đến nay. Ở cùng còn có bé gái sinh năm 2022 là con riêng của Tâm, anh trai của Hiệp và người yêu của người này.

Cơ quan chức năng xác định, chiều 3/5, sau khi đi chơi về, Hiệp và Tâm thấy bé gái chuẩn bị lấy bánh kẹo ra ăn nên cho rằng em nhỏ “ăn vụng”.

Lúc này, Tâm dùng dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt bé gái. Sau đó, Tâm bắt em nhỏ đứng úp mặt vào góc nhà. Khi thấy bé đi vệ sinh, người này tiếp tục dùng tay đánh vào mặt rồi đưa vào nhà tắm.

Trong lúc bé gái nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp chửi mắng rồi dùng chân kẹp chặt vào má em nhỏ, đồng thời lấy vòi hoa sen xịt liên tục vào vùng miệng và mũi của nạn nhân.

Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Theo cơ quan điều tra, thời điểm Hiệp thực hiện hành vi trên, Tâm chứng kiến nhưng không can ngăn mà đi ra ngoài. Một lúc sau, thấy bé gái không còn gào khóc hay giãy giụa, Hiệp mới đi ra khỏi nhà vệ sinh. Sau đó, em nhỏ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E nhưng đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra vụ việc. Quá trình đấu tranh, Hiệp và Tâm khai nhận thường xuyên bạo hành, đánh đập bé gái, thậm chí nhiều lần bỏ đói em nhỏ trong thời gian dài.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp về tội Giết người, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Bàn Thị Tâm theo quy định pháp luật.

