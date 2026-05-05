Gen Z cập nhật xu hướng mới: Nhờ AI tô màu profile, dán sổ tổng kết chuyến đi

HHTO - Từ những prompt (câu lệnh) đơn giản, nhiều bạn trẻ đang biến những khoảnh khắc đời thường thành những bức họa lạ mắt nhờ công cụ AI. Gen Z liên tục cập nhật những xu hướng mới "phủ sóng" mạng xã hội để kể câu chuyện của mình.

Gần đây, nhiều bạn trẻ liên tục "mách nhau" bí kíp kể chuyện bằng ngôn ngữ hình ảnh với phong cách mới lạ nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Không chỉ dừng lại ở các chức năng chỉnh sửa ảnh thông thường, AI đang trở thành công cụ được nhiều người ưa chuộng để sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Sau trào lưu vẽ doodle bằng AI, mạng xã hội tiếp tục chứng kiến "làn sóng" sáng tạo số mới từ Gen Z.

Biến hóa "trang cá nhân" thành tranh màu chì

Ngày nay, trang cá nhân trên Facebook, Instagram, Threads... không chỉ là nơi lưu giữ kỷ niệm mà còn là nơi "định vị" phong cách sống và thể hiện "gu" thẩm mỹ của giới trẻ. Thay vì chụp màn hình là xong, nhiều bạn trẻ đang "đẩy trend" tái hiện trang cá nhân bằng những nét vẽ chì màu tạo nên "giao diện" mới mẻ.

Trang cá nhân được "làm mới" với bộ màu sắc bắt mắt.

Trang cá nhân quen thuộc được "vẽ" lại đầy bắt mắt như ghép các trang truyện tranh, ghi điểm bởi nét dễ thương, tươi sáng. Ngoài ra, nhiều bạn trẻ còn "thay áo mới" cho những tấm ảnh cá nhân theo "concept" tương tự.

Những tấm hình cá nhân cũng được Gen Z "cách điệu" nhờ AI.

Poster du lịch với phong cách scrapbook "số hóa"

Thay vì giới thiệu nét đặc trưng, điểm tham quan, món ăn đặc sản ở các điểm du lịch bằng con chữ. Nhiều người trẻ lựa chọn dùng AI gói gọn chuyến đi vào một khung hình.

Các điểm du lịch được giới thiệu "ngắn gọn" bằng hình ảnh.

Trào lưu được lấy cảm hứng từ phong cách thiết kế scrapbook - kiểu sổ lưu niệm được trang trí bằng sắp xếp, cắt dán hình ảnh, giấy xé, sticker... Với tone màu ấm, hiệu ứng film tạo cảm giác hoài niệm nhưng vẫn sống động, hiện đại.

Mặc dù các trào lưu này được nhiều người trẻ hưởng ứng bởi sự tiện lợi, nhanh chóng cùng các "sản phẩm" số hóa bắt mắt, tuy nhiên vẫn xuất hiện không ít ý kiến trái chiều. Nhiều quan điểm bày tỏ lo ngại về nguy cơ lạm dụng AI trong sáng tạo và nghệ thuật, có thể làm mất giá trị vốn có của những sản phẩm nghệ thuật thủ công, cũng như những tranh cãi về bản quyền (đối với nét vẽ).