Sự cố khi chơi flyboard tại hồ Núi Lớ (Hoa Lư): Khu vực này có yếu tố gì đặc biệt?

HHTO - Sự cố xảy ra trong quá trình trải nghiệm flyboard tại Hồ Núi Lớ (Hoa Lư, Ninh Bình) khiến hai người rơi xuống nước, trong đó một trường hợp phải cấp cứu do ngạt nước. Dù là loại hình thể thao đã được cấp phép triển khai, vụ việc cho thấy những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình vận hành thực tế.

Sự cố xảy ra khi du khách đang trải nghiệm, hai người rơi xuống hồ

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra sáng 3/5 khi một nam vận động viên đang cùng nữ du khách trải nghiệm flyboard trên khu vực hồ Núi Lớ (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Trong lúc bay ở độ cao vài mét, thiết bị bất ngờ gặp sự cố khiến cả hai mất thăng bằng và rơi xuống nước.

Sau cú rơi, nữ du khách nhanh chóng nổi lên mặt nước và được hỗ trợ an toàn. Tuy nhiên, vận động viên bị vướng vào thiết bị và chìm xuống nước trong thời gian ngắn, dẫn đến tình trạng ngạt nước trước, sau đó được đưa đi cấp cứu kịp thời. Sự việc khiến nhiều người có mặt tại khu vực cũng như du khách không khỏi lo lắng.

Hoạt động flyboard sau đó được tạm dừng để kiểm tra lại thiết bị và quy trình vận hành, đảm bảo an toàn cho các lần trải nghiệm tiếp theo.

Du khách gặp sự cố khi trải nghiệm flyboard tại Ninh Bình.

Nguyên nhân bước đầu: Sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành

Thông tin ban đầu cho thấy sự cố được cho là xuất phát từ trục trặc kỹ thuật của hệ thống flyboard, khiến thiết bị mất ổn định trong lúc hoạt động. Flyboard vận hành dựa trên áp lực nước từ mô-tơ, do đó chỉ cần một sai lệch nhỏ trong hệ thống cũng có thể ảnh hưởng đến trạng thái cân bằng của người chơi.

Bên cạnh yếu tố thiết bị, việc phối hợp giữa người điều khiển và người tham gia cũng đóng vai trò quan trọng. Trên thực tế, những biến động nhỏ về lực nước hoặc thao tác có thể dẫn tới tình huống ngoài ý muốn.

Trường hợp vận động viên bị mắc kẹt vào thiết bị khi rơi xuống nước cũng là yếu tố khiến sự cố trở nên nghiêm trọng hơn.

Hoạt động biểu diễn và trải nghiệm flyboard diễn ra trong suốt kì nghỉ lễ vừa qua tại khu vực hồ Kỳ Lân (phố cổ Hoa Lư) và hồ Núi Lớ. (Ảnh: Phố Cổ Hoa Lư - Ninh Bình)

Rủi ro đặc thù của loại hình thể thao mạo hiểm

Flyboard là môn thể thao mang tính trải nghiệm và trình diễn, cho phép người chơi bay lên khỏi mặt nước ở độ cao nhất định. Tuy nhiên, giống nhiều hoạt động thể thao dưới nước khác, loại hình này vẫn tiềm ẩn những rủi ro nhất định nếu xảy ra sự cố không mong muốn.

Đối với người mới, việc làm quen với thiết bị trong thời gian ngắn có thể khiến phản xạ xử lý tình huống chưa kịp thích nghi. Khi kết hợp với yếu tố kỹ thuật hoặc môi trường, nguy cơ mất thăng bằng là điều có thể xảy ra.

Sự cố tại Hồ Núi Lớ vì vậy được nhìn nhận như một tai nạn phát sinh trong quá trình trải nghiệm, tương tự nhiều hoạt động thể thao có yếu tố mạo hiểm.

Sau sự cố, việc tạm dừng hoạt động để kiểm tra lại thiết bị và quy trình được xem là bước cần thiết nhằm đảm bảo các điều kiện vận hành ổn định. Các yếu tố như hệ thống kỹ thuật, thao tác vận hành và phương án hỗ trợ người chơi đều được xem xét lại.

Vì sao khu vực hồ Núi Lớ được lựa chọn cho hoạt động trải nghiệm flyboard?

Hồ Núi Lớ nằm trên đường Tràng An, cách Quốc lộ 1A và tuyến tránh Ninh Bình khoảng 1km, thuận tiện cho du khách di chuyển. Từ đây, du khách có thể dễ dàng kết nối tới các điểm du lịch nổi tiếng như Tràng An, Bái Đính, Tam Cốc, Hang Múa, phố cổ Hoa Lư…

Bên cạnh những lợi thế về địa hình, điều kiện thực tế tại khu vực này vẫn tồn tại một số yếu tố cần lưu ý như độ sâu không đồng đều ở một số vị trí, không gian có thể trở nên đông đúc khi khai thác du lịch cùng lúc, cũng như các tác động từ môi trường như gió và tầm nhìn.

Trong trường hợp khu vực tổ chức chưa được khoanh vùng rõ ràng hoặc kiểm soát tốt, những yếu tố này có thể làm gia tăng nguy cơ va chạm hoặc phát sinh sự cố ngoài ý muốn trong quá trình trải nghiệm.

Trong bối cảnh du lịch trải nghiệm ngày càng phát triển, các hoạt động mới như flyboard góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch. Tuy nhiên, việc duy trì trải nghiệm an toàn và ổn định vẫn là yếu tố quan trọng để loại hình này phát huy hiệu quả.