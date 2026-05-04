NPC Cá Vàng Nhỏ xin lỗi sau khi bị "điểm mặt" vì hành động thiếu chuẩn mực

HHTO - Sau khi bị điểm tên trong bài phê phán cách tương tác với khách du lịch tại Trung Quốc, NPC phát kẹo mới nổi - Cá Vàng Nhỏ đã đăng video xin lỗi. Anh chàng không phải trường hợp duy nhất bị "cảnh cáo".

Tóm tắt nhanh - Bài báo lên án tương tác thân mật quá mức của NPC tại các khu du lịch Trung Quốc của Nhân Dân Nhật Báo. - NPC Cá Vàng Nhỏ mới nổi gần đây trên Douyin, Xiaohongshu và khu du lịch anh làm việc bị chỉ đích danh, phê phán; phải đăng bài, video xin lỗi, tuyên bố chấn chỉnh ngay lập tức. - Từ năm 2024, truyền thông Trung Quốc cũng từng chỉ trích những NPC có hành động tương tự.

Đầu tháng 5, tờ Nhân Dân Nhật Báo (Trung Quốc) đăng bài viết "NPC ở các địa điểm du lịch đừng lách luật nữa". Bài báo chỉ ra rằng các NPC nên là phương tiện truyền tải văn hóa và làm phong phú trải nghiệm, nhưng thực tế, một số khu danh lam thắng cảnh đang biến hoạt động này trở nên "méo mó, quá phụ thuộc vào sức hút từ vẻ ngoài của những người nổi tiếng trên mạng và những màn tương tác thô tục của NPC".

NPC - non-playable character là nhân vật mà người chơi không điều khiển được, nghĩa sử dụng trong bài viết này là ý chỉ những nhân viên hóa trang thành một nhân vật nào đó trong các khu du lịch nhằm tăng tính tương tác cho du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Theo Nhân Dân Nhật Báo, một số NPC hiện có hành vi thân mật, vượt quá giới hạn và đi ngược lại với mục đích ban đầu là xây dựng cầu nối giữa du lịch, văn hóa, giảm tiêu chuẩn chung của ngành.

Những tương tác mập mờ dễ thịnh hành trên các nền tảng video ngắn, thu hút sự chú ý và lượng khách tham quan trong thời gian ngắn hạn. Tuy nhiên, hành vi này tiềm ẩn nguy cơ gây tranh cãi, giảm giá trị cốt lõi tại các khu du lịch văn hóa. Những tương tác này dễ bị bắt chước.

"Quan trọng hơn, nhiều khách du lịch ở các khu danh lam thắng cảnh là trẻ vị thành niên; liệu những NPC như vậy có mang lại năng lượng tích cực nào cho trẻ em? Đây là mối lo ngại lớn của nhiều cư dân mạng về những video NPC gây tranh cãi này", tờ Nhân Dân Nhật Báo viết.

Cá Vàng Nhỏ và Gà Trống (nghệ danh) ở khu du lịch thôn Cát Tiên (Giang Tây, Trung Quốc) là 2 NPC bị chỉ thẳng tên trong phần ví dụ của Nhân Dân Nhật Báo. Cá Vàng Nhỏ là NPC mới nổi gần đây với tương tác đút kẹo. Ngoài hành động "quyến rũ" du khách là người trưởng thành, anh còn được gây sốt Douyin, Xiaohongshu với những biểu cảm "chột dạ" rút lui khi gặp khách "gõ cửa" là trẻ em. Cá Vàng Nhỏ sẽ phát kẹo theo cách thông thường hoặc thay vì đưa kẹo sẽ phát bài tập cho khách nhí.

Một ngày sau phản ánh của Nhân Dân Nhật Báo, Weibo chính thức của khu du lịch và nghỉ dưỡng thôn Cát Tiên đã đăng văn bản thông báo sẽ chấn chỉnh lại hoạt động của các NPC, đảm bảo đúng chuẩn mực, xây dựng cơ chế giám sát dài hạn.

Cá Vàng Nhỏ đăng trên Douyin cá nhân video xin lỗi vì phương thức tương tác với khách trước đây, khẳng định sẽ sửa đổi ngay lập tức theo hướng thân thiện, phù hợp hơn, đáp ứng kỳ vọng của mọi người.

Không phải đến năm nay, tương tác thân mật của NPC ở các khu du lịch bị các trang thông tấn lớn chỉ trích. Từ năm 2024, nhiều NPC khác ở Trung Quốc từng bị điểm tên, phải xin lỗi, tạm dừng hoạt động hoặc thay đổi cách tương tác với du khách.