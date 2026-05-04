Vô tư đàn hát ở quán cà phê, đôi bạn trẻ bị chê "kém duyên" nơi công cộng

HHTO - Một đoạn clip ghi lại cảnh đôi bạn trẻ chơi piano và giao lưu âm nhạc tại một quán cà phê gây tranh cãi trên mạng xã hội. Câu chuyện đặt ra câu hỏi quen thuộc về ranh giới giữa tự do cá nhân và hành vi ứng xử tế nhị tại địa điểm công cộng.

Bắt nguồn từ một đoạn clip được đăng tải lên TikTok, ghi lại khoảnh khắc đôi bạn thoải mái chơi piano và giao lưu âm nhạc tại một quán cà phê. Tuy nghiên, ngay sau đó, một vị khách có mặt tại quán đã đến và tỏ ý muốn hai bạn dừng phần biểu diễn lại.

Sau khi đăng tải, đoạn clip nhanh chóng nhận về nhiều quan điểm trái chiều từ cư dân mạng: Một số người cho rằng vị khách quá khó tính, trong khi những ý kiến khác nhận định đôi bạn trẻ thiếu tinh tế khi làm ảnh hưởng đến không gian chung.

Video: mchii.hoangg

Trong phần bình luận, một tài khoản tự nhận là người quen của vị khách trong đoạn clip đã đưa ra phản hồi về trải nghiệm của bản thân ở quán café khi sự việc diễn ra. Theo như nhân vật này chia sẻ, quán cà phê này là quán quen, trong quán có trưng bày đàn piano để khách hàng có thể tự do sử dụng và giao lưu.

Tuy nhiên, việc đôi bạn sử dụng đàn và ca hát liên tục trong thời gian dài đã tạo cảm giác khó chịu và làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Người này cho biết, sau một thời gian chịu đựng "tiếng ồn", chị gái mình mới quyết định đến góp ý và hy vọng hai bạn sẽ chú ý hơn trong không gian công cộng.

Hiện nay, nhiều quán café thường đặt một số loại nhạc cụ nhằm tăng tính thẩm mỹ cho không gian quán, đồng thời tạo cơ hội để khách tương tác và giao lưu âm nhạc. Những khoảnh khắc đàn hát ngẫu hứng, vài bản nhạc ngắn thường tạo ra trải nghiệm đa dạng và thú vị cho khách hàng.

Trên thực tế, quán café là nơi phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau: Học tập, làm việc, gặp gỡ bạn bè, nghỉ ngơi, trò chuyện... Nói chung, đa số các quán không đưa ra quy định cụ thể về thời gian hay cách mọi người sử dụng tiện ích, không gian chung tại quán. Tuy nhiên, một số trường hợp thiếu tế nhị trong sử dụng không gian chung dễ khiến người khác có trải nghiệm không được trọn vẹn.

Ảnh minh hoạ do AI thực hiện.

Cuộc tranh luận mở ra nhiều góc nhìn quen thuộc trong văn hóa ứng xử nơi công cộng: Việc được phép sử dụng tiện ích, không gian chung không đồng nghĩa với việc thoải mái sử dụng không giới hạn. Nhiều ý kiến cho rằng người trẻ hoàn toàn có thể tự tin thể hiện bản thân, song cũng cần khéo léo để tránh vô tình trở nên "kém duyên" trong mắt người khác.

