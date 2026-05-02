Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TP.HCM: Khách xếp hàng dài chờ thanh toán tại Nhà sách Cá Chép những ngày cuối

Tôn Huy

HHTO - Trước khi đóng cửa chi nhánh cuối cùng tại TP.HCM, Nhà sách Cá Chép Võ Văn Tần ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Dòng người đến mua sách trong thời gian tri ân khiến khu vực bên trong thường xuyên quá tải, đặc biệt vào buổi tối.

Sau thông báo ngừng hoạt động cơ sở tại đường Võ Văn Tần (TP.HCM) vào tháng 6 để chuyển sang kinh doanh trực tuyến, Nhà sách Cá Chép Võ Văn Tần đã triển khai chương trình tri ân khách hàng. Những ngày gần đây, lượng người đến nhà sách ghi nhận tăng liên tục, khác với không khí yên tĩnh trước đó.

Không gian bên trong nhà sách từ cổng bước vào.

Từ đầu giờ chiều, khu vực giữ xe đã kín chỗ. Đến buổi tối, lượng khách tiếp tục tăng, tập trung tại các tầng và khu vực quầy sách. Phụ huynh đưa con em đến chọn dụng cụ học tập, trong khi nhiều bạn trẻ và sinh viên dành thời gian tìm kiếm sách tại các quầy văn học, ngoại ngữ.

Phần lớn khách hàng tranh thủ giai đoạn này để mua các đầu sách đang được giảm giá, đồng thời ghé lại không gian quen thuộc trước khi cơ sở ngừng hoạt động.

Các bạn trẻ tranh thủ đến "săn" sách giảm giá trong ngày nghỉ lễ 1/5.
Lượng khách tăng cao khiến không gian bên trong thường xuyên trong tình trạng đông người. Hệ thống điều hòa tạm ngừng vận hành, nhà sách sử dụng quạt để hỗ trợ lưu thông không khí.

Khá nhiều khách hàng "đổ mồ hôi" theo đúng nghĩa đen trong lúc chờ thanh toán, trong khi phần lớn diện tích nhà sách hiện tại phải nhường chỗ cho dòng người di chuyển liên tục.

Hàng dài người xếp hàng chờ thanh toán.
Nhiều khách hàng "đổ mồ hôi" để lựa sách.

Trong lúc chọn sách, bạn Linh Trang (TP.HCM) cho biết việc mua trực tiếp vẫn mang lại trải nghiệm khác biệt. "Khi đến nhà sách, mình có thể cầm và đọc thử vài trang trước khi quyết định. Với mua trực tuyến, việc lựa chọn phụ thuộc nhiều vào mô tả và đánh giá", Trang cho biết.

Ngày 26/4, Nhà sách Cá Chép gửi "Lời tạm biệt" đến bạn đọc.

Tuy vậy, Linh Trang cũng cho rằng yếu tố giá là điểm mà kênh trực tuyến đang chiếm ưu thế. "Một cuốn giáo trình ngoại ngữ có giá niêm yết khoảng 200.000 đồng, nhưng khi mua trên các sàn thương mại điện tử và áp mã giảm giá chỉ còn khoảng 130.000 đồng", cô bạn chia sẻ.

Chương trình tri ân tại nhà sách dự kiến kéo dài đến 15/6. Trong thời gian này, lượng khách được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao, đặc biệt vào khung giờ buổi tối và cuối tuần.

Xem thêm

Cùng chuyên mục