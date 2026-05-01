Xác minh hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng ở Sầm Sơn: Giá ghẹ đỏ gây tranh cãi

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một hóa đơn ăn uống với tổng số tiền gần 18 triệu đồng cho nhóm hơn 10 người tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) vào ngày 30/4.
Theo nội dung hóa đơn, đoàn khách gọi khoảng 14 món ăn, chủ yếu là hải sản như ghẹ đỏ hấp, tôm sú, cá mú, hàu nướng… cùng đồ uống đi kèm. Đáng chú ý, món ghẹ đỏ có giá 1,7 triệu đồng/kg, với số lượng khoảng 7kg, khiến riêng món này đã chiếm hơn 12 triệu đồng trong tổng hóa đơn. Đây cũng là chi tiết khiến nhiều người bất ngờ và đặt dấu hỏi về mức giá.
Không chỉ gây chú ý vì tổng số tiền lớn, hóa đơn còn khiến dư luận nghi ngờ về tính minh bạch. Cụ thể, một số món ăn bị cho là có dấu hiệu tính toán chưa chính xác. Điển hình như món cá mú ghi đơn giá 600.000 đồng/kg, số lượng 2kg nhưng thành tiền lại là 1.440.000 đồng - vượt quá mức tương ứng.
Trước sự việc gây xôn xao, chính quyền địa phương tại Thanh Hóa đã chỉ đạo các lực lượng liên quan nhanh chóng kiểm tra, xác minh. Các đơn vị gồm công an, quản lý thị trường và cơ quan thuế đang phối hợp rà soát, truy tìm nguồn gốc hóa đơn và cơ sở kinh doanh liên quan.
Tuy nhiên, do thông tin trên hóa đơn chưa đầy đủ và chưa có phản ánh chính thức từ phía du khách, hiện vẫn chưa xác định được nhà hàng cụ thể.
Cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục làm rõ và công bố thông tin sau khi có kết quả xác minh chính thức.
Theo khảo sát thị trường hải sản tại khu vực miền Bắc, giá ghẹ đỏ hiện dao động khá rộng tùy kích cỡ và chất lượng. Cụ thể, loại phổ thông (5-7 con/kg) thường có giá khoảng 300.000-450.000 đồng/kg, loại trung bình (3-5 con/kg) khoảng 450.000-600.000 đồng/kg, trong khi loại to, hàng đẹp (2-3 con/kg) có thể lên tới 600.000-700.000 đồng/kg hoặc cao hơn.
Như vậy, mức giá phổ biến trên thị trường thường nằm trong khoảng 400.000-600.000 đồng/kg, còn các mức giá vượt ngưỡng 1 triệu đồng/kg được xem là "cao bất thường".