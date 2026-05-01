Xác minh hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng ở Sầm Sơn: Giá ghẹ đỏ gây tranh cãi

HHTO - Hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng cho hơn 10 người tại Sầm Sơn, Thanh Hóa đang gây xôn xao dư luận, đặc biệt với mức giá ghẹ đỏ lên tới 1,7 triệu đồng/kg. Cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh để làm rõ thông tin.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một hóa đơn ăn uống với tổng số tiền gần 18 triệu đồng cho nhóm hơn 10 người tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) vào ngày 30/4.

Theo nội dung hóa đơn, đoàn khách gọi khoảng 14 món ăn, chủ yếu là hải sản như ghẹ đỏ hấp, tôm sú, cá mú, hàu nướng… cùng đồ uống đi kèm. Đáng chú ý, món ghẹ đỏ có giá 1,7 triệu đồng/kg, với số lượng khoảng 7kg, khiến riêng món này đã chiếm hơn 12 triệu đồng trong tổng hóa đơn. Đây cũng là chi tiết khiến nhiều người bất ngờ và đặt dấu hỏi về mức giá.

Thông tin xôn xao trên mạng xã hội về hóa đơn gần 18 triệu đồng cho bữa ăn ở Sầm Sơn.

Không chỉ gây chú ý vì tổng số tiền lớn, hóa đơn còn khiến dư luận nghi ngờ về tính minh bạch. Cụ thể, một số món ăn bị cho là có dấu hiệu tính toán chưa chính xác. Điển hình như món cá mú ghi đơn giá 600.000 đồng/kg, số lượng 2kg nhưng thành tiền lại là 1.440.000 đồng - vượt quá mức tương ứng.

Trước sự việc gây xôn xao, chính quyền địa phương tại Thanh Hóa đã chỉ đạo các lực lượng liên quan nhanh chóng kiểm tra, xác minh. Các đơn vị gồm công an, quản lý thị trường và cơ quan thuế đang phối hợp rà soát, truy tìm nguồn gốc hóa đơn và cơ sở kinh doanh liên quan.

Sầm Sơn là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch khu vực miền Bắc mỗi khi mùa Hè đến, nhất là những dịp nghỉ lễ.

Tuy nhiên, do thông tin trên hóa đơn chưa đầy đủ và chưa có phản ánh chính thức từ phía du khách, hiện vẫn chưa xác định được nhà hàng cụ thể.

Cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục làm rõ và công bố thông tin sau khi có kết quả xác minh chính thức.