KOL quảng cáo sai sự thật có thể bị phạt tới 100 triệu đồng, buộc xin lỗi công khai

Linh Lê

HHTO - Từ ngày 15/5, Nghị định 87/2026 chính thức có hiệu lực, siết chặt hoạt động quảng cáo qua người có ảnh hưởng (KOL/Influencer). Ngoài mức phạt lên tới 100 triệu đồng, người vi phạm còn có thể bị buộc xin lỗi công khai và nộp lại toàn bộ khoản thu bất hợp pháp.

Quảng cáo “chưa dùng đã rì-viu” có thể bị phạt tới 100 triệu đồng

Nghị định 87/2026 lần đầu thiết lập khung pháp lý riêng dành cho KOL/Influencer - nhóm đối tượng trước đây chưa được định danh rõ ràng trong các quy định liên quan đến quảng cáo.

Theo đó, cá nhân sẽ bị phạt từ 80-100 triệu đồng nếu quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khi chưa từng sử dụng hoặc chưa hiểu rõ về sản phẩm. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ cung cấp thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng.

Ngoài ra, mức phạt từ 60-80 triệu đồng áp dụng với trường hợp không thông báo rõ ràng nội dung quảng cáo trước và trong quá trình thực hiện. Điều này đồng nghĩa các video, bài đăng quảng cáo bắt buộc phải minh bạch ngay từ đầu về tính chất thương mại.

Nhiều TikToker, nghệ sĩ vướng lùm xùm về quảng cáo lố sản phẩm.

Bị buộc xin lỗi công khai, nộp lại toàn bộ thu nhập từ quảng cáo sai phạm

Không chỉ dừng ở xử phạt hành chính, Nghị định mới còn bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả mang tính răn đe cao.

Cụ thể, người vi phạm có thể bị buộc xin lỗi công khai bằng văn bản tới người tiêu dùng, thu hồi sản phẩm hoặc dừng cung cấp dịch vụ liên quan. Đồng thời, toàn bộ khoản thu bất hợp pháp từ hoạt động quảng cáo sai phạm cũng phải được nộp lại.

Bên cạnh đó, KOL/Influencer còn có trách nhiệm xác minh độ tin cậy của đơn vị thuê quảng cáo và kiểm tra các tài liệu liên quan đến sản phẩm, dịch vụ trước khi giới thiệu. Nếu không thực hiện đầy đủ, mức phạt có thể từ 40-60 triệu đồng.

Theo Câu lạc bộ KOL và KOC Việt Nam, hiện Việt Nam có khoảng 300.000 KOL/KOC, tăng gấp 6 lần so với năm 2022. Tuy nhiên, vẫn chưa có tiêu chí cụ thể để xác định thế nào là một KOL, dẫn đến tình trạng nhiều cá nhân “tự phong” danh xưng.

