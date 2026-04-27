Đời sống

Canva vướng tranh cãi khi ra mắt ở Việt Nam: Chiến lược nội dung gây khó hiểu

Dương Kiều

HHTO - Không ít netizen nhận xét nền tảng thiết kế Canva có chiến lược nội dung gây hoang mang, không thể hiện tiếng Việt giàu đẹp khi làm sự kiện ra mắt thị trường.

Màn ra mắt của Canva Việt Nam nhận về tranh cãi trên mạng xã hội vì cách tổ chức sự kiện còn nhiều vấn đề, cùng bộ chiến lược nội dung chưa thể hiện được sự giàu đẹp của tiếng Việt, lạm dụng A.I và khiến người trong ngành sáng tạo phải lên tiếng.

Sau một thời gian được tận dụng như một trong những nền tảng thiết kế hàng đầu cho giới trẻ, Canva chính thức cập bến thị trường Việt Nam với một sự kiện "khai trương" được tổ chức ngoài trời vào ngày 24/4. Với tên gọi chủ đề chính là "Phường A.I Đồ", sự kiện của Canva bất ngờ nhận về làn sóng phê bình không mấy tích cực từ cư dân mạng, thậm chí khiến nhiều "người trong nghề" thuộc mảng Truyền thông phải lên tiếng.

Sự kiện ra mắt tại Việt Nam của Canva gặp tranh cãi vì chiến lược nội dung không hiệu quả.

Trên nền tảng Threads, những thông tin tranh luận xoay quanh sự kiện Canva Việt Nam liên tục nổ ra và chưa có dấu hiệu dừng lại. Chủ đề chính xoay quanh chiến lược bản địa hóa tại thị trường Việt Nam còn nhiều điểm trừ, thậm chí gây khó chịu bởi phần nội dung được cho là chưa thể hiện được sự giàu đẹp, tinh tế của tiếng Việt.

Ngoài ra, nhiều chi tiết gây tranh cãi khác được cộng đồng mạng chỉ ra như lạm dụng hình ảnh do A.I tạo, sai chính tả trên ấn phẩm, chi tiết văn hóa sai phạm như "qua 12 giờ đêm, Tấm rơi lại hài...", hay sử dụng hình ảnh do một thương hiệu khác thực hiện mà chưa xin phép. Việc sự kiện tổ chức ngoài trời nắng nóng, thiết bị gặp sự cố hay đội ngũ chạy sự kiện còn nhiều thiếu sót cũng tạo nên trải nghiệm không trọn vẹn cho khách tham dự.

Bài đăng sử dụng ảnh A.I có nhiều chi tiết sai, thậm chí thiếu sót.
Netizen soi ra chi tiết sai chính tả trên ấn phẩm phát tại sự kiện.
Bài đăng của Canva bị tố "mượn" thiết kế của thương hiệu khác.

Chưa kể, nhiều người làm trong ngành truyền thông, sáng tạo cũng mong muốn được đóng góp ý kiến, thậm chí tham gia xây dựng chiến lược để "cứu" thương hiệu thiết kế này khi đổ bộ thị trường Việt Nam. Bởi lẽ kể từ khi ra mắt vào năm 2013 đến nay, Canva đã trở thành một trong những nền tảng chỉnh sửa hình ảnh và video nhanh gọn, nhiều tính năng cho người dùng phổ thông. Không phức tạp như Photoshop, Canva hỗ trợ cho công việc sản xuất nội dung hình ảnh cơ bản, nhanh chóng cùng nhiều tính năng hỗ trợ tinh gọn, thường được áp dụng cho công việc marketing, truyền thông mạng xã hội...

Cư dân mạng liệt kê những "điểm trừ" từ chiến lược ra mắt của Canva.

Trước đó, Canva đã có những màn ra mắt hoành tráng, gây chú ý tại các thị trường nước bạn tại khu vực Đông Nam Á. Chẳng hạn như với Philippines, bộ kiểu chữ "hình người" do nhà sáng tạo nội dung Kween Yasmin gây sốt, được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội và góp phần thành công cho màn ra mắt của Canva tại đất nước này.

Bộ font chữ của Kween Yasmin dành cho Canva Philippines gây sốt vào cuối năm 2025.
