TikToker Apinvy phải xin lỗi sau phát ngôn gây tranh cãi về nhóm nhạc EXO

Đêm concert EXhOrizon của EXO tại TP.HCM không chỉ thu hút sự chú ý bởi sân khấu hoành tráng mà còn kéo theo nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Trong đó, TikToker Apinvy (Hà Vy) hiện đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng người hâm mộ EXO sau khi đăng tải một video có nội dung phiến diện về nhóm nhạc này.

Cụ thể, trong đoạn video đăng tải, Apinvy bày tỏ sự ngạc nhiên về đội hình 5 người biểu diễn tại concert và đưa ra thông tin sai lệch khi khẳng định các thành viên Chen, Baekhyun, Xiumin đã rời nhóm. Bên cạnh đó, nữ TikToker còn đặt nghi vấn về năng lực ca hát của nhóm khi thiếu vắng các giọng ca chủ lực và có những lời lẽ mang tính đùa cợt nhắm vào thành viên Sehun. Việc cô ám chỉ nam ca sĩ "hay quên lời" và phải gánh vác phần hát chính một cách miễn cưỡng bị đánh giá là thiếu tôn trọng nghệ sĩ.

Video gây tranh cãi của TikToker Apinvy.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền và vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng người hâm mộ EXO. Nhiều ý kiến cho rằng câu đùa “không còn ai hát” coi thường năng lực của các thành viên còn lại, đặc biệt là Sehun. Trên thực tế, đêm diễn kéo dài gần 3 tiếng vẫn được khán giả tham dự đánh giá cao về chất lượng vocal, rap lẫn trình diễn, cho thấy đội hình 5 người vẫn đủ sức mang lại một concert trọn vẹn.

Đêm diễn kéo dài gần 3 tiếng vẫn được khán giả tham dự đánh giá cao về chất lượng.

Không ít người cũng chỉ ra rằng Apinvy thậm chí không trực tiếp tham dự concert nhưng lại đưa ra nhận xét mang tính suy đoán, kèm theo thái độ cười cợt, khiến phát ngôn dễ bị hiểu theo hướng tiêu cực. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một bộ phận cư dân mạng cho rằng sự việc không nên bị “đẩy đi quá xa” thành một làn sóng công kích cá nhân.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng đây chỉ là nội dung mang tính giải trí.

Trước áp lực từ dư luận và việc các từ khóa liên quan liên tục lọt top tìm kiếm, Apinvy đã nhanh chóng gỡ bỏ video gây tranh cãi. Sau đó, trên tài khoản chính thức, cô đã gửi lời xin lỗi đến nhóm EXO và người hâm mộ, đồng thời thừa nhận bản thân đã thiếu suy nghĩ thấu đáo và có cái nhìn phiến diện khi sản xuất nội dung. Tuy nhiên, lời giải thích này vẫn chưa hoàn toàn xoa dịu được đám đông, khi nhiều người yêu cầu một thái độ cầu thị và trách nhiệm hơn từ một người sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng.

Apinvy đăng tải video xin lỗi.

Ồn ào của Apinvy một lần nữa cho thấy rủi ro đối với các nhà sáng tạo nội dung khi khai thác thông tin thiếu kiểm chứng về những nghệ sĩ sở hữu cộng đồng người hâm mộ lớn. Trong bối cảnh tốc độ lan truyền trên mạng xã hội diễn ra nhanh chóng, những phát ngôn thiếu cẩn trọng không chỉ gây ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân mà còn dễ dàng dẫn đến khủng hoảng truyền thông khó kiểm soát nếu là người nổi tiếng.