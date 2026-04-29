Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bị bỏ quên trong xe, cún cưng ở Trung Quốc bấm còi liên tục gọi chủ giữa đêm

Tôn Huy - Ảnh, clip: Weibo

HHTO - Nửa đêm nghe tiếng còi xe inh ỏi, người dân khu vực Thượng Hải (Trung Quốc) đi kiểm tra thì phát hiện thủ phạm là một chú chó đang bấm còi liên hồi vì bị chủ bỏ quên trên ô tô.

Một tình huống hy hữu vừa xảy ra tại Thượng Hải khi người dân sống trong khu vực bị đánh thức bởi tiếng còi ô tô vang lên liên tục giữa đêm. Do âm thanh kéo dài, nhiều người không thể nghỉ ngơi nên đã xuống kiểm tra.

Mọi người thích thú vì sự thông minh của chú chó.

Tại hiện trường, "nghi phạm" không phải là tài xế nào mà lại là một chú chó đang ở bên trong xe. Theo quan sát, chú chó liên tục tác động vào còi, khiến âm thanh phát ra không ngừng. Người dân sau đó đã báo cảnh sát để xử lý.

Lực lượng chức năng khi có mặt cũng tỏ ra bất ngờ trước tình huống này. Sau khi xác minh, cảnh sát đã liên hệ với chủ phương tiện. Người này nhanh chóng có mặt, liên tục xin lỗi vì đã sơ suất để quên thú cưng trong xe.

Chủ nhân của chú chó cảm ơn và xin lỗi vì "cục cưng" làm phiền mọi người.

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến netizen Trung Quốc chia sẻ lại những tình huống "dở khóc dở cười" với thú cưng trên ô tô. Một người kể lại sự cố từng để cún cưng trong xe bật sẵn điều hòa để chạy đi lấy đồ. Lúc quay lại, người này đành bất lực đứng ngoài vì chú chó bên trong đã vô tình giẫm trúng chốt khóa cửa từ bao giờ, báo hại chủ nhân phải gọi thợ đến "giải cứu".

Bàn về "nhân vật chính" ở Thượng Hải, nhiều bình luận khen ngợi pha xử lý cồng kềnh nhưng cực kỳ hiệu quả này. Đa số đều công nhận chú chó hẳn là "khách quen" của những chuyến đi nên mới thao tác vị trí còi xe rành rẽ đến vậy. Không ít người còn hài hước lồng tiếng thay cho chú cún: "Đang ẩn nấp ở Trái Đất ngon lành không muốn bại lộ đâu, mà tại trong xe ngột ngạt quá nên đành phải ra tay thôi".

Xem thêm

Cùng chuyên mục