JINS 'đáp cánh' Thủ đô: Tọa độ check-in mới toanh đậm chất Nhật tại AEON MALL Hà Đông!

Không còn phải "ngóng" các tín đồ thời trang miền Nam, thương hiệu kính mắt số 1 Nhật Bản, JINS đã chính thức có mặt tại Hà Nội vào sáng ngày 26/04. Với không gian chuẩn kiến trúc Machiya và những bộ sưu tập kính mắt đẹp như tác phẩm nghệ thuật, đây hứa hẹn là "tọa độ" không thể bỏ qua của giới trẻ Thủ đô.

Cửa hàng JINS đầu tiên tại Hà Nội chính thức khai trương tại TTTM AEON MALL Hà Đông.

Là thương hiệu kính mắt số 1 tại Nhật Bản về doanh thu, JINS hướng đến sứ mệnh gợi mở những tiềm năng chưa được khám phá và nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi ngày của mọi người trên toàn cầu - thông qua triết lý “Magnify Life” - Cùng Mở Tầm Mắt.

Tiếp sau 3 cửa hàng ra mắt liên tiếp tại TP. Hồ Chí Minh trong năm 2025, sự hiện diện của cửa hàng JINS mới nhất tại Hà Nội là bước tiến quan trọng để thương hiệu tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng Việt, mang đến “hơi thở” của sự đổi mới và sự thoải mái tối đa. Kết hợp giữa tư duy thiết kế tinh giản, vượt thời gian và quy chuẩn dịch vụ Nhật Bản, JINS kỳ vọng thiết lập một tiêu chuẩn mua sắm tối ưu, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của đa dạng phân khúc khách hàng, từ những tín đồ thời trang đến các gia đình hiện đại tại khu vực Thủ đô.

Không khí nhộn nhịp ngày đầu khai trương cửa hàng JINS AEON MALL Hà Đông

Chia sẻ về việc khai trương cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội, ông Ryo Tanaka - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành JINS HOLDINGS cho biết: “Với triết lý “Magnify Life - Cùng Mở Tầm Mắt”, chúng tôi luôn khao khát được góp phần làm cho cuộc sống mỗi ngày của mọi người trở nên phong phú và tích cực hơn. Việc ra mắt cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội lần này không chỉ đơn thuần là mở rộng thị trường, mà đây còn là một bước tiến mới đầy ý nghĩa trên hành trình hiện thực hóa tầm nhìn của chúng tôi. Bên cạnh đó, JINS mong muốn trở thành một thương hiệu gắn bó lâu dài, được yêu mến tại chính thành phố này.”

Không dừng lại ở không gian, trải nghiệm sản phẩm cũng là điểm giữ chân khách hàng. Khác với suy nghĩ phổ biến rằng kính mắt chỉ là vật dụng chức năng, nhiều người lần đầu thử các dòng kính tại đây đều nhận ra sự khác biệt khá rõ về cảm giác đeo. Những thiết kế như Airframe với trọng lượng siêu nhẹ, hay dòng JINS 360° với bản lề linh hoạt giúp gọng kính ôm sát khuôn mặt mà không gây áp lực, mang lại cảm giác thoải mái ngay cả khi sử dụng trong thời gian dài. Bên cạnh đó, dòng kính mát JINS SUNGLASSES với khả năng chặn 99,9% tia UV sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng cho những chuyến vi vu mùa hè này.

Trải nghiệm các dòng mắt kính cải tiến tại cửa hàng JINS AEON MALL Hà Đông

Trong khi đó, các bộ sưu tập như JINS IPPITSU hay UKIYO lại hướng đến yếu tố thẩm mỹ nhiều hơn, khi mỗi thiết kế đều mang cảm hứng nghệ thuật Nhật Bản, từ nét bút, tranh khắc gỗ đến bảng màu thiên nhiên. Sự kết hợp giữa công nghệ vật liệu và yếu tố thủ công tạo nên một cách tiếp cận khá khác: kính không chỉ để nhìn rõ hơn, mà còn là một phần thể hiện phong cách cá nhân.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe thị lực, đồng thời cũng chú trọng nhiều hơn đến yếu tố thẩm mỹ và sự tiện nghi, những mô hình bán lẻ như vậy có thể sẽ không chỉ dừng lại ở một cửa hàng mới, mà còn là tín hiệu cho một xu hướng tiêu dùng đang dần hình thành.