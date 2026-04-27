Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 từ năm 2026 rơi vào thứ mấy, có được nghỉ dài ngày?

HHTO - Từ năm 2026, Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) chính thức trở thành ngày nghỉ lễ mới theo quy định của Quốc hội. Thông tin này đang nhận được nhiều sự quan tâm của người lao động, đặc biệt là về lịch nghỉ cụ thể và khả năng nghỉ dài ngày.

Theo lịch Dương năm 2026, ngày 24/11 sẽ rơi vào thứ Ba. Đây là năm đầu tiên ngày này được áp dụng là ngày nghỉ lễ chính thức trên toàn quốc.

Với việc được bổ sung vào hệ thống ngày nghỉ lễ, người lao động sẽ được nghỉ làm và hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật lao động, tương tự như các dịp lễ lớn khác trong năm.

Do ngày 24/11/2026 nằm giữa tuần, phương án sắp xếp lịch nghỉ đang được nhiều người quan tâm. Một số đề xuất cho rằng có thể thực hiện hoán đổi ngày làm việc, cụ thể là làm bù vào ngày 23/11 để tạo thành kỳ nghỉ kéo dài từ 21 đến 24/11 (4 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy đến hết thứ Ba). Nếu phương án này được thông qua, người lao động sẽ có một kỳ nghỉ tương đối dài vào cuối tháng 11, góp phần kích cầu du lịch và tiêu dùng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có thông báo chính thức từ cơ quan chức năng về việc hoán đổi ngày làm việc để tạo kỳ nghỉ dài ngày cho dịp này. Việc sắp xếp lịch nghỉ cụ thể sẽ do Chính phủ quyết định và công bố trong các văn bản hướng dẫn lịch nghỉ lễ hằng năm. Do đó, người lao động cần theo dõi thêm các thông báo chính thức để cập nhật lịch nghỉ chính xác.

Việc bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam vào danh sách ngày nghỉ lễ được kỳ vọng sẽ góp phần tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời tạo thêm thời gian nghỉ ngơi cho người lao động.

Tuy vậy, để chủ động trong công việc và kế hoạch cá nhân, người lao động nên chờ thông tin chính thức về lịch nghỉ cụ thể, đặc biệt là phương án hoán đổi ngày làm việc nếu có.