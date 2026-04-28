Đời sống

Nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại trường Tiểu học ở TP.HCM: Có trường hợp phải thở máy

Linh Lê

HHTO - Ngày 28/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ghi nhận nhiều trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm liên quan đến Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận).

Theo báo cáo nhanh từ các cơ sở y tế, từ ngày 25/4 đến trưa 27/4, đã có 25 trường hợp xuất hiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca kèm sốt. Trong đó có 23 học sinh và 2 người lớn là bảo mẫu.

Các ca bệnh được tiếp nhận tại nhiều bệnh viện trên địa bàn. Cụ thể, Bệnh viện Nguyễn Thị Thập tiếp nhận 13 trường hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận 9 ca, Bệnh viện Khánh Hội 1 ca, và Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 2 ca người lớn là bảo mẫu.

Đáng chú ý, một học sinh nhập viện tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng nặng, với các biểu hiện sốt cao, sốc, co giật và toan chuyển hóa nặng.

Sau một ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã tỉnh táo, giảm sốt, giảm tiêu chảy, ngưng thuốc vận mạch và được cai thở máy.

Trường Tiểu học xảy ra vụ nhiều học sinh nghi ngộ độc.

Hiện tại, các trường hợp còn lại có tình trạng lâm sàng ổn định, được theo dõi và điều trị kịp thời. Đa số bệnh nhân đang điều trị nội trú, với tổng cộng 23 trường hợp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo các cơ sở y tế rà soát công tác tiếp nhận, điều trị những ca có liên quan yếu tố dịch tễ, đồng thời đảm bảo việc phân loại và xử trí theo đúng phác đồ ngộ độc thực phẩm.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo nhanh về tình hình tiếp nhận, số ca nặng, kết quả xét nghiệm vi sinh và các biến chứng (nếu có) để kịp thời điều phối và thống nhất phương án điều trị.

Trong trường hợp xuất hiện ca bệnh nặng, các cơ sở cần tổ chức hội chẩn hoặc chuyển viện lên tuyến trên để đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin khi có diễn biến mới liên quan đến vụ việc.

Linh Lê
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#ngộ độc thực phẩm #ngộ độc tại trường tiểu học #học sinh TP.HCM #Tiểu học Đặng Thùy Trâm #sức khỏe học sinh #Sở y tế

