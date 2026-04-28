Kết luận chính thức từ Bộ Công an liên quan đến dự án "Nuôi em" của Hoàng Hoa Trung

Linh Lê

HHTO - Sau quá trình xác minh các tố giác liên quan đến dấu hiệu thiếu minh bạch trong hoạt động từ thiện, cơ quan điều tra Bộ Công an đã đưa ra kết luận chính thức về dự án “Nuôi em”.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, sau khi tiếp nhận tin báo về tội phạm và các tố giác liên quan đến việc sử dụng tiền từ thiện của dự án “Nuôi em”, Cục Cảnh sát hình sự đã tiến hành xác minh, điều tra theo quy định.

Kết quả xác minh cho thấy, không có dấu hiệu của tội phạm trong hoạt động quản lý, sử dụng nguồn tiền từ thiện của dự án. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Dự án “Nuôi em” là chương trình thiện nguyện do Hoàng Hoa Trung sáng lập và điều hành từ năm 2014, với mục tiêu hỗ trợ bữa ăn bán trú và điều kiện học tập cho trẻ em vùng cao. Chương trình tập trung vào mô hình hỗ trợ dài hạn, với mức đóng góp cố định hằng tháng từ các nhà hảo tâm, giúp cải thiện dinh dưỡng và giảm tỷ lệ bỏ học tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Sơn La…

Theo thống kê đến năm 2024, dự án đã hỗ trợ bữa ăn cho khoảng 100.000 học sinh tại 20 tỉnh, trong đó có 12 địa phương chủ động nhân rộng mô hình.

Trước đó, vào cuối năm 2025, dự án “Nuôi em” xuất hiện nhiều tranh luận trên mạng xã hội liên quan đến tính minh bạch tài chính và cách thức quản lý nguồn tiền ủng hộ.

Thông tin này đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận, dẫn đến việc cơ quan chức năng vào cuộc xác minh. Kết luận mới nhất từ Bộ Công an phần nào làm rõ các nghi vấn và khép lại quá trình điều tra đối với vụ việc.

Bên cạnh dự án “Nuôi em”, ông Hoàng Hoa Trung còn triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện khác như “Dũng sĩ bạt”, xây dựng trường học, nhà vệ sinh và khu nội trú cho học sinh vùng khó khăn.

