Học sinh lớp 8 ở Đồng Nai dùng AI tạo ảnh nhạy cảm giả mạo bạn cùng lớp

HHTO - Một vụ việc liên quan đến việc sử dụng công nghệ AI để tạo và phát tán hình ảnh nhạy cảm giả mạo giữa các học sinh vừa xảy ra tại xã Tân Hưng (Đồng Nai), gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, danh dự của một nữ sinh.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc xuất phát từ Đ.D, học sinh lớp 8 tại một trường THCS thuộc địa phận xã Tân Hưng (Đồng Nai). Trong quá trình sử dụng điện thoại cá nhân, học sinh này đã sử dụng phần mềm AI để chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh của bạn nữ cùng lớp là T.L.Đ, tạo ra 2 hình ảnh mang tính nhạy cảm.

Sau đó, những hình ảnh này được gửi cho một số bạn bè, khiến nhiều người hiểu nhầm đó là hình ảnh thật của nữ sinh T.L.Đ.

Đáng chú ý, do trước đó giữa các học sinh có mâu thuẫn cá nhân, em T.K.C (cùng lớp) đã tiếp tục chia sẻ lại các hình ảnh trên thông qua Facebook Messenger, làm thông tin sai sự thật lan rộng trong nhóm học sinh.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã Tân Hưng đã khẩn trương vào cuộc xác minh. Qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định toàn bộ hình ảnh lan truyền là ảnh giả mạo, được tạo dựng bằng công nghệ AI từ các nguồn ảnh có sẵn trên mạng.

Lực lượng công an đã mời các học sinh liên quan phối hợp làm việc, đồng thời phối hợp với nhà trường và gia đình để ngăn chặn việc tiếp tục phát tán hình ảnh sai sự thật.

Cơ quan Công an phối hợp với thân nhân và nhà trường làm việc với các trường hợp liên quan. (Ảnh: Công an cung cấp cho báo chí)

Song song với việc xác minh, Công an xã cũng trực tiếp gặp gỡ, động viên nữ sinh T.L.Đ - nữ sinh có hình ảnh bị chỉnh sửa lan truyền nhằm ổn định tâm lý, tránh hoang mang trước các thông tin bịa đặt.

Đến nay, tinh thần của nữ sinh đã dần ổn định và hợp tác cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. Nhờ sự vào cuộc kịp thời, vụ việc đã được kiểm soát, không để lan rộng, hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực trong môi trường học đường.

Sau quá trình làm việc, các học sinh tham gia vụ việc đã nhận thức được sai phạm, gửi lời xin lỗi đến nữ sinh T.L.Đ, đồng thời thu hồi và xóa toàn bộ nội dung, hình ảnh vi phạm. Các học sinh này cũng cam kết không tái diễn hành vi tương tự trong tương lai.

Gia đình nữ sinh bị ảnh hưởng đã chấp nhận lời xin lỗi và đề nghị nhà trường cùng gia đình các bên tiếp tục tăng cường giáo dục, quản lý việc sử dụng công nghệ và mạng xã hội đối với học sinh.

Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc sử dụng công nghệ AI và mạng xã hội trong lứa tuổi học sinh. Khi thiếu kiểm soát và nhận thức, các công cụ công nghệ có thể bị lạm dụng, gây ra hậu quả nghiêm trọng đến danh dự, tâm lý người khác.

Cơ quan chức năng khuyến cáo gia đình, nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng số, đồng thời quản lý chặt chẽ việc sử dụng thiết bị điện tử của học sinh, nhằm phòng ngừa những sự việc tương tự.