Giải mã ngành cùng sĩ tử 2K8: Báo chí có dành cho người hướng nội? Có cần năng khiếu?

HHTO - Khi nhắc về ngành Báo chí, nhiều bạn hình dung ra khung cảnh những sinh viên tràn đầy sức sống, năng nổ trong các hoạt động học tập, tác nghiệp và sinh hoạt ngoại khóa. Thực chất, ngành học này còn chứa nhiều điều thú vị hơn thế!

Học báo chí có cần phải “văn hay chữ tốt”?

Một hiểu lầm về ngành khá phổ biến đó là muốn học được báo chí cần có khả năng viết lách “văn hay chữ tốt”, điều này đã khiến nhiều bạn ngần ngại dù rất muốn thử sức. Chia sẻ về vấn đề này, ThS. Phạm Duy Phúc, giảng viên Khoa Báo chí & Truyền thông (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM), cho rằng quan điểm này chỉ đúng một phần. Thực tế, năng lực ngôn từ là yếu tố then chốt giúp người làm nghề chuyển tải ý tưởng thành thông điệp rõ ràng, nhưng "văn hay" trong báo chí rất khác với "văn hay" trong văn chương.

ThS Phạm Duy Phúc thường xuyên nhận được nhiều thắc mắc của sĩ tử trong quá trình tư vấn tuyển sinh. Nguồn: Tuyển sinh Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM

Báo chí sử dụng "ngôn ngữ sự kiện" - một loại ngôn ngữ đòi hỏi sự rành mạch, chính xác, bám sát bản chất sự việc và dùng nghĩa đen là chủ yếu, không phải là lối viết hình tượng, ẩn dụ hay giàu tính cảm thụ của một nhà văn. ThS. Phạm Duy Phúc nhấn mạnh: "Yếu tố năng khiếu chỉ chiếm khoảng 20-30%. Những bạn không chuyên Văn, không có năng khiếu sáng tác nhưng có tư duy logic và diễn đạt mạch lạc hoàn toàn có thể phát triển trong lĩnh vực này." Và trên thực tế, nhiều sinh viên Báo chí hiện nay có “xuất thân” từ dân chuyên các môn tự nhiên.

Đây cũng là lý do vì sao khối D (Toán - Văn - Anh) đang trở thành xu hướng xét tuyển chủ đạo tại nhiều trường đại học. Sự kết hợp giữa tư duy logic của môn Toán và năng lực ngôn ngữ của môn Văn, Ngoại ngữ giúp sinh viên đáp ứng tốt yêu cầu khắt khe của truyền thông hiện đại. Vì vậy, nếu bạn không phải là một "chiến thần" khối C nhưng có khả năng tư duy sắc bén, cánh cửa ngành Báo chí vẫn luôn rộng mở.

Sự dè dặt không nên là rào cản để trở thành sinh viên Báo chí

Nhìn vào các fanpage hay câu lạc bộ báo chí, hình ảnh sinh viên luôn gắn liền với sự năng động, hướng ngoại và hoạt ngôn. Điều này vô tình tạo nên một áp lực vô hình cho những bạn trẻ có tính cách hướng nội, khiến họ e dè: "Liệu báo chí có cơ hội nào cho người “hướng nội”?".

Sinh viên lớp ﻿Báo chí, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHCM giao lưu cùng đạo diễn Đào Bá Sơn tại buổi giao lưu đoàn phim "Chuyến tàu ký ức". Nguồn: Khoa Báo chí và Truyền thông

Theo ThS. Phạm Duy Phúc, tính cách hướng ngoại là lợi thế, nhưng không phải là điều kiện tiên quyết. "Đừng quá áp lực trước sự năng động của những người đi trước. Thực chất, nếu sự băn khoăn đó xuất phát từ việc bạn đã bỏ nhiều công sức tìm hiểu ngành Báo chí, đó là dấu hiệu tốt cho thấy bạn đã sẵn sàng để bắt đầu", thầy chia sẻ. Môi trường đại học chính là nơi đào tạo các kỹ năng giao tiếp, dẫn dắt và làm chủ đám đông từ con số không.

Đồng quan điểm, bạn Trần Kim Cương, sinh viên năm 2 ngành Báo chí tại ĐH KHXH&NV TP.HCM bộc bạch rằng trước khi vào trường, bạn từng nghĩ làm báo chỉ là ngồi văn phòng viết lách. Nhưng thực tế, ngành học này đòi hỏi sự "bay nhảy" và nhạy cảm với các vấn đề xã hội hơn là chỉ dựa vào tính cách bẩm sinh. Một người hướng nội có sự tinh tế trong quan sát và thấu đáo trong suy nghĩ, đôi khi lại có những góc nhìn báo chí cực kỳ sâu sắc mà người khác dễ dàng bỏ qua.

Học để nắm chắc kỹ năng, không phải “bảo chứng” tìm việc

Một câu hỏi lớn khác của các sĩ tử 2K8 là về cơ hội việc làm trong thời đại AI bùng nổ. Nhiều người lo ngại rằng kế hoạch sáp nhập của các cơ quan báo chí hiện tại và sự "lên ngôi" của trí tuệ nhân tạo sẽ khiến cử nhân báo chí thất nghiệp.

Sinh viên Báo chí có nhiều cơ hội thực hành các nghiệp vụ chuyên ngành, giúp sinh viên nắm vững kiến thức và có trải nghiệm thực tế. Nguồn: Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHCM

Tuy nhiên, Kim Cương lại có một góc nhìn lạc quan hơn hẳn. Dù thị trường việc làm có sự đào thải cao, nhưng cơ hội vẫn rất rộng mở nếu người học không tự giới hạn bản thân. “Nếu vị trí phóng viên, biên tập viên tại các tòa soạn truyền thống có sự cạnh tranh gay gắt, thì các mảng như truyền thông, marketing hay sáng tạo nội dung số lại rất cần những nhân sự có nền tảng báo chí vững chắc”, Kim Cương khẳng định.

ThS. Phạm Duy Phúc cũng đưa ra lời khuyên: "Lựa chọn đại học là lựa chọn một ngành học để trang bị kiến thức và kỹ năng, chứ không phải chỉ là chọn một vị trí công việc cố định." Những kỹ năng cốt lõi như viết lách, thu thập thông tin, tư duy phản biện và diễn đạt hiệu quả chính là những "vũ khí" sắc bén giúp sinh viên thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào, từ làm thương hiệu cá nhân đến chuyên gia truyền thông doanh nghiệp.

Có thể thấy, ngành Báo chí không có giới hạn nào cho những người quan tâm và yêu thích ngành. Nếu bạn thực sự đam mê cầm bút và khám phá thế giới, hãy tự tin theo đuổi, bởi báo chí luôn là một hành trình đầy thú vị chờ bạn khai phá.