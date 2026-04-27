Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Màn "lội ngược dòng" tiến vào Chung kết năm Olympia 26 của nam sinh Phú Thọ

Văn Thuận (tổng hợp)

HHTO - Bản lĩnh thi đấu vững vàng cùng những pha “nảy số” bất ngờ của Lý Thái Dương trong các cuộc thi Tuần, Tháng và Quý đã đem đến cho nam sinh THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) tấm vé vàng tiến vào trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia lần thứ 26 đầy thuyết phục.

Xuất hiện trong cuộc thi Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 2 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26, Lý Thái Dương đã có màn Khởi động ban đầu khá thuận lợi với 55 điểm, tạm đứng ở vị trí thứ hai. Sau đó, cậu bạn nhanh chóng thể hiện khả năng suy luận sắc bén ở các vòng thi tiếp theo. Nhờ vậy, Thái Dương từng bước bứt phá và giành chiến thắng chung cuộc với 190 điểm.

Bằng chiến thuật hợp lý, Thái Dương đã từng bước gia tăng điểm số và trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế Tuần.

Bước sang cuộc thi Tháng 3 - Quý 2, các thí sinh trong tuần thi này được đánh giá là vô cùng ngang tài ngang sức. Mặc dù khởi đầu không hoàn hảo, nhưng cậu bạn đã bất ngờ “lật ngược ván cờ” ở phần thi Vượt chướng ngại vật, băng qua các thí sinh khác đưa ra được đáp án đúng duy nhất là “Cáp quang”, vươn lên vị trí thứ ba.

Nam sinh Phú Thọ đưa ra đáp án chính xác cho từ khoá và "đảo ngược tình thế" trấn đấu.

Từ đây, Thái Dương đã khiến khán giả phải trầm trồ khi từng bước tăng tốc điểm số mạnh mẽ qua các phần thi. Cuối cùng, không ngoài dự đoán, nam sinh Phú Thọ lại tiếp tục trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế Tháng với số điểm 180.

Gần đây nhất trong cuộc thi Quý 2, Thái Dương lại tiếp tục đối mặt với những đối thủ nặng ký, trong đó có Nguyên Đức và Trí Anh. Tuy nhiên, điều đó cũng không thể cản bước tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và quyết liệt của nam sinh để mang cầu truyền hình về với quê nhà Phú Thọ.

Tinh thần thi đấu của Thái Dương hừng hực, quyết tâm mang cầu truyền hình về quê nhà.

Trải qua cả bốn phần thi, Thái Dương đã thể hiện chiến lược thi đấu tài tình và tận dụng cơ hội hiệu quả. Càng tiến vào sâu hơn, cậu bạn liên tục nhấn chuông ghi điểm và “giữ chuỗi” dẫn đầu đoàn leo núi.

Cao trào của trận đấu nằm ở phần thi Về đích, cuộc đua điểm số trở nên gây cấn hơn bao giờ hết. Vị trí dẫn đầu liên tục thay đổi giữa Thái Dương và Nguyên Đức với khoảng cách vô cùng sát sao. Ở thời khắc quyết định, khi Nguyên Đức kết thúc phần thi của mình với 190 điểm, tạm dẫn trước Thái Dương 5 điểm, cục diện bất ngờ thay đổi.

Ngay sau đó, cú nhấn chuông giành quyền trả lời trong phần thi của Minh Khôi đã giúp nam sinh Phú Thọ vượt lên. Kết quả, Thái Dương đã giành chiến thắng chung cuộc với 200 điểm, trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế Quý 2 và cũng là thí sinh thứ hai góp mặt tại trận Chung kết năm Olympia 26 trong sự vỡ òa của khán giả trường quay.

Thời khắc quyết định khi Thái Dương nhấn chuông giành quyền trả lời đã giúp cậu bạn củng cố vị thế dẫn đầu đoàn leo núi.

Trước đó, Trần Võ Gia Bảo (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải - Khánh Hòa) là người đầu tiên giành vé vào Chung kết năm Olympia 26 sau khi chiến thắng cuộc thi Quý 1 với 175 điểm.

