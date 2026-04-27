Màn "lội ngược dòng" tiến vào Chung kết năm Olympia 26 của nam sinh Phú Thọ

Xuất hiện trong cuộc thi Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 2 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26, Lý Thái Dương đã có màn Khởi động ban đầu khá thuận lợi với 55 điểm, tạm đứng ở vị trí thứ hai. Sau đó, cậu bạn nhanh chóng thể hiện khả năng suy luận sắc bén ở các vòng thi tiếp theo. Nhờ vậy, Thái Dương từng bước bứt phá và giành chiến thắng chung cuộc với 190 điểm.
Bước sang cuộc thi Tháng 3 - Quý 2, các thí sinh trong tuần thi này được đánh giá là vô cùng ngang tài ngang sức. Mặc dù khởi đầu không hoàn hảo, nhưng cậu bạn đã bất ngờ “lật ngược ván cờ” ở phần thi Vượt chướng ngại vật, băng qua các thí sinh khác đưa ra được đáp án đúng duy nhất là “Cáp quang”, vươn lên vị trí thứ ba.
Từ đây, Thái Dương đã khiến khán giả phải trầm trồ khi từng bước tăng tốc điểm số mạnh mẽ qua các phần thi. Cuối cùng, không ngoài dự đoán, nam sinh Phú Thọ lại tiếp tục trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế Tháng với số điểm 180.
Gần đây nhất trong cuộc thi Quý 2, Thái Dương lại tiếp tục đối mặt với những đối thủ nặng ký, trong đó có Nguyên Đức và Trí Anh. Tuy nhiên, điều đó cũng không thể cản bước tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và quyết liệt của nam sinh để mang cầu truyền hình về với quê nhà Phú Thọ.
Trải qua cả bốn phần thi, Thái Dương đã thể hiện chiến lược thi đấu tài tình và tận dụng cơ hội hiệu quả. Càng tiến vào sâu hơn, cậu bạn liên tục nhấn chuông ghi điểm và “giữ chuỗi” dẫn đầu đoàn leo núi.
Cao trào của trận đấu nằm ở phần thi Về đích, cuộc đua điểm số trở nên gây cấn hơn bao giờ hết. Vị trí dẫn đầu liên tục thay đổi giữa Thái Dương và Nguyên Đức với khoảng cách vô cùng sát sao. Ở thời khắc quyết định, khi Nguyên Đức kết thúc phần thi của mình với 190 điểm, tạm dẫn trước Thái Dương 5 điểm, cục diện bất ngờ thay đổi.
Ngay sau đó, cú nhấn chuông giành quyền trả lời trong phần thi của Minh Khôi đã giúp nam sinh Phú Thọ vượt lên. Kết quả, Thái Dương đã giành chiến thắng chung cuộc với 200 điểm, trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế Quý 2 và cũng là thí sinh thứ hai góp mặt tại trận Chung kết năm Olympia 26 trong sự vỡ òa của khán giả trường quay.
Trước đó, Trần Võ Gia Bảo (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải - Khánh Hòa) là người đầu tiên giành vé vào Chung kết năm Olympia 26 sau khi chiến thắng cuộc thi Quý 1 với 175 điểm.