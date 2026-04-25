Toàn cảnh vụ nam sinh lớp 9 ở Lâm Đồng tử vong sau khi xô xát trước cổng trường

HHTO - Một vụ xô xát giữa học sinh đã dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi một nam sinh lớp 9 tử vong vì bị tấn công bằng hung khí. Sự việc xảy ra tại khu vực gần phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng), khiến dư luận bàng hoàng và dấy lên nhiều lo ngại về tình trạng bạo lực học đường hiện nay.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào ngày 24/4 tại một quán nước gần Trường THCS L.H.P. (phường Mũi Né, Lâm Đồng). Nam sinh N.N.T. (sinh năm 2010, đang là học sinh lớp 9) được cho là đã xảy ra mâu thuẫn với một học sinh cùng trường là N.Q.C. Trong lúc xô xát, nạn nhân bị đối phương dùng hung khí tấn công, dẫn đến thương tích nghiêm trọng.

Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế địa phương và chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nam sinh T. đã không qua khỏi.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, thu thập chứng cứ và lấy lời khai những người liên quan. Hiện Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc cũng như trách nhiệm của các bên liên quan.

Sự việc xảy ra tại một quán nước trước cổng trường.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngành giáo dục địa phương đã khẩn trương vào cuộc. Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng yêu cầu nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời triển khai các biện pháp ổn định tâm lý học sinh trong toàn trường. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, ngăn chặn thông tin tiêu cực lan truyền trên mạng xã hội cũng được đặc biệt chú trọng.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường với những diễn biến ngày càng phức tạp. Việc học sinh sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn không chỉ phản ánh sự thiếu kiểm soát cảm xúc mà còn cho thấy những khoảng trống trong giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử.

Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh vai trò của nhà trường, gia đình cũng cần quan tâm sát sao hơn đến tâm lý, hành vi của con em mình, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những mâu thuẫn có nguy cơ dẫn đến hậu quả đáng tiếc.