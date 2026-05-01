Hai học sinh nhập viện vì trò nghịch dại: Nguy cơ tai nạn từ vật dụng quen thuộc

HHTO - Những tai nạn học đường vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận, với điểm chung đều xuất phát từ những trò đùa nghịch tưởng chừng vô hại trong lớp học. Sự việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của hành vi đùa nghịch thiếu kiểm soát trong môi trường học đường.

Những tai nạn khó lường từ trò đùa trong lớp

Trường hợp đầu tiên là một nam sinh 12 tuổi (ở Hà Nội), nhập viện trong tình trạng đau dữ dội, tụ máu vùng kín và có biểu hiện tổn thương đường tiểu. Nguyên nhân được xác định do một bạn học đặt sẵn chiếc bút trên ghế. Khi ngồi xuống, đầu bút đã gây chấn thương nghiêm trọng ở vùng nhạy cảm.

Theo các bác sĩ, đây là khu vực chứa nhiều cơ quan quan trọng, nếu không được xử lý kịp thời có thể ảnh hưởng lâu dài đến chức năng sinh lý và sức khỏe sinh sản. Sau quá trình điều trị tích cực, tình trạng của nam sinh đã cải thiện rõ rệt và đang dần hồi phục sức khỏe.

Một trường hợp khác là nam sinh 14 tuổi (ở Hải Phòng), nhập viện với dị vật là chìa khóa cắm sâu vào vùng đầu. Bệnh nhân được chẩn đoán tổn thương xoang tĩnh mạch dọc - dạng chấn thương nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ chảy máu ồ ạt và đe dọa tính mạng.

Ca phẫu thuật được đánh giá có độ rủi ro cao do nguy cơ mất máu lớn khi lấy dị vật ra. Tuy nhiên, các bác sĩ đã xử lý thành công, bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi để phòng ngừa biến chứng.

Vật dụng quen thuộc cũng có thể trở thành “hung khí”

Điểm đáng chú ý trong cả hai vụ việc là các vật gây chấn thương đều là đồ dùng học tập quen thuộc như bút viết hay chìa khóa. Trong điều kiện bình thường, đây là những vật vô hại, nhưng khi bị sử dụng sai mục đích hoặc trong những trò đùa thiếu kiểm soát, chúng có thể trở thành tác nhân gây tổn thương nghiêm trọng.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, tai nạn học đường không chỉ đến từ hành vi bạo lực mà còn xuất phát từ sự chủ quan, thiếu nhận thức về mức độ nguy hiểm của những trò nghịch ngợm.

Cần siết chặt quản lý và nâng cao ý thức học sinh

Từ các vụ việc trên, giới chuyên môn khuyến cáo nhà trường và gia đình cần tăng cường giáo dục kỹ năng an toàn cho học sinh, đồng thời giám sát chặt chẽ trong giờ học và giờ ra chơi.

Bên cạnh đó, học sinh cần được trang bị nhận thức rõ ràng rằng những hành vi đùa nghịch, dù không có ác ý, vẫn có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, thậm chí để lại di chứng lâu dài hoặc nguy hiểm đến tính mạng.

Việc xây dựng môi trường học đường an toàn không chỉ dừng lại ở nội quy, mà còn phụ thuộc vào ý thức, trách nhiệm của mỗi học sinh trong việc kiểm soát hành vi và tôn trọng sự an toàn của người khác.