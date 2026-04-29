Teen 2K8 cần lưu ý những gì để đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026 suôn sẻ?

HHTO - Từ 0h ngày 24/4, Bộ GD&ĐT chính thức mở hệ thống đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 trên toàn quốc. Đứng trước kỳ thi quan trọng, tâm lý hồi hộp dẫn đến sai sót là điều khó tránh khỏi. Để thuận lợi bước vào kỳ thi lớn, cùng nhà Hoa điểm qua một số điểm quan trọng teen cần “lưu ý” nhé!

Trong những năm gần đây, thường xuyên xảy ra tình trạng các thí sinh điền sót hay nhập thông tin sai, dẫn đến nhiều trở ngại trong công tác tổ chức thi và ảnh hưởng đến tâm lý học tập của các bạn. Chính vì thế, trước khi khai phiếu đăng ký, teen cần phải tìm hiểu kỹ càng về từng mục và đọc kỹ bản hướng dẫn ghi phiếu, rà soát các thông tin chính xác như số CCCD, khu vực ưu tiên, địa chỉ email, số điện thoại liên hệ...

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Nguyễn Tam Hoài Anh (sinh năm 2008, trường THPT Trần Phú - Đà Nẵng) cho biết cậu đã chuẩn bị, kiểm tra kỹ các mục thông tin cần điền, đặc biệt là tổ hợp xét tuyển để tránh xảy ra sai sót.

“Mình cũng cố gắng đảm bảo kết nối Internet ổn định để quá trình đăng ký không bị gián đoạn, ảnh hưởng đến việc ghi nhận kết quả.” - Hoài Anh chia sẻ.

Việc ghi nhớ rõ thời gian đóng cổng đăng ký dự thi cũng là điểm đáng để lưu tâm. Để tâm trạng thoải mái trước kỳ thi, Hoài Anh đã đặt lịch hẹn trên điện thoại và chủ động hoàn tất đăng ký từ sớm trước 17h ngày 5/5. Cậu bạn cũng nhấn mạnh nên tránh dồn vào thời hạn cuối cùng, dễ dẫn đến hệ thống bị quá tải, gây ảnh hưởng cho việc ghi nhận kết quả.

Hoài Anh đã đăng ký từ sớm để khi có sai sót có thể chỉnh sửa kịp thời, cũng như để tâm trạng thoải mái khi ôn thi. Ảnh: NVCC.

Không chỉ dừng lại ở việc đăng ký, teen cũng nên chủ động xây dựng kế hoạch học tập và duy trì nhịp sinh hoạt ổn định để giữ tập trung trong giai đoạn nước rút. Dưới góc độ là một giáo viên với kinh nghiệm ôn thi tốt nghiệp nhiều năm, cô Thạch Thu Hương (giáo viên trường THPT Yên Viên - Hà Nội) khuyến khích các bạn nên rèn luyện kỹ năng làm bài, quản lý thời gian trong phòng thi và tìm hiểu cấu trúc bài thi để có thể “xử gọn” các dạng đề “hóc búa”.

“Các cũng bạn nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý phòng thi, kiểm tra đầy đủ giấy tờ, dụng cụ cần thiết trước ngày thi để tránh rơi vào “thế” bị động. Bên cạnh đó, việc sắp xếp thời gian học tập, nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp các bạn duy trì phong độ ổn định” - cô Hương chia sẻ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11-12/6, sớm hơn khoảng nửa tháng so với những năm trước. Chính vì vậy những lời khuyên thiết thực cùng những lưu ý cần thiết sẽ là hành trang quan trọng để các sĩ tử tự tin chinh phục kỳ thi sắp tới.