Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sau dịp lễ 30/4 - 1/5, người lao động có thể đón thêm 2 đợt nghỉ dài trong năm nay

Linh Lê

HHTO - Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, người lao động tiếp tục đón nhận thông tin tích cực khi trong năm 2026 có thể xuất hiện thêm 2 đợt nghỉ dài ngày vào dịp Quốc khánh Việt Nam (2/9) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày

Theo phương án đã được thống nhất, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 2 ngày lễ theo quy định là ngày 1/9 và 2/9/2026. Đồng thời, ngày làm việc thứ Hai 31/8/2026 sẽ được hoán đổi sang làm bù vào thứ Bảy 22/8/2026.

Nhờ cách sắp xếp này, kỳ nghỉ sẽ kéo dài liên tục từ thứ Bảy ngày 29/8 đến hết thứ Tư ngày 2/9/2026, tổng cộng 5 ngày. Đây là quãng nghỉ tương đối dài, thuận lợi cho việc về quê, du lịch hoặc nghỉ ngơi.

Đối với người lao động khu vực doanh nghiệp tư nhân, lịch nghỉ sẽ do doanh nghiệp quyết định nhưng vẫn phải đảm bảo tối thiểu 2 ngày theo quy định, bao gồm ngày 2/9 và một ngày liền kề. Trường hợp ngày nghỉ trùng ngày nghỉ hằng tuần, người lao động sẽ được nghỉ bù theo Bộ luật Lao động 2019.

Cơ quan chức năng cũng khuyến khích doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ tương tự khu vực Nhà nước để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

screen-shot-2026-05-02-at-171024-17777166343111262448191.png
Nghỉ lễ dài là cơ hội thuận tiện để người lao động lên kế hoạch đi du lịch, nghỉ ngơi. (Ảnh minh họa từ Internet)

Đề xuất nghỉ dài ngày dịp 24/11

Bên cạnh đó, việc Quốc hội thông qua nghị quyết chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam mở ra khả năng hình thành thêm một kỳ nghỉ đáng chú ý.

Do ngày 24/11/2026 rơi vào thứ Ba, nhiều ý kiến đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Hai 23/11 sang làm bù vào thứ Bảy 5/12 để tạo kỳ nghỉ liền mạch. Nếu phương án này được áp dụng, người lao động nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật có thể được nghỉ 4 ngày liên tiếp, còn nhóm chỉ nghỉ Chủ nhật cũng có thể có 3 ngày nghỉ liên tục.

Hiện đề xuất này đang được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ Việt Nam nghiên cứu, hoàn thiện trước khi trình Thủ tướng xem xét quyết định. Nếu được thông qua, năm 2026 sẽ có thêm một đợt nghỉ dài đáng chú ý bên cạnh kỳ nghỉ Quốc khánh.

hht1480-coverfb.jpg
Linh Lê
#nghỉ lễ #Quốc khánh 2/9 #ngày văn hóa 24/11 #người lao động #lịch nghỉ lễ năm 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục