Đĩa cơm bình dân giá 100 ngàn tại Huế khiến tài xế ngỡ ngàng, chủ quán nói gì?

HHTO - Sau phản ánh trên mạng xã hội về việc một quán ăn tại TP. Huế bán đĩa cơm bình dân với giá 100.000 đồng, cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, làm rõ thông tin và yêu cầu chủ quán chấn chỉnh hoạt động kinh doanh.

Ngày 2/5, UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết đã tiến hành kiểm tra một quán cơm trên địa bàn sau khi xuất hiện bài đăng gây xôn xao dư luận về giá một suất cơm lên tới 100.000 đồng.

Theo nội dung lan truyền, một tài xế công nghệ khi đưa khách đến Huế đã ghé quán ăn và bất ngờ khi phải thanh toán mức giá cao cho một suất cơm được cho là “bình dân”. Người này cho rằng với số tiền tương tự, tại các địa phương khác như Đà Nẵng, giá chỉ dao động khoảng 30.000 - 40.000 đồng.

Hình ảnh kèm theo bài đăng cho thấy suất cơm gồm các món đơn giản như thịt heo quay, cá chiên, rau xào và một ít dưa giá.

Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện quán ăn cho biết khách hàng đã tự chọn món tại quầy và được thông báo giá cụ thể trước khi chế biến. Theo đại diện quán, khách đã đồng ý với mức giá và không có phản ánh trực tiếp tại thời điểm sử dụng dịch vụ.

Giải trình này bước đầu cho thấy giao dịch mua bán diễn ra trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên, tuy nhiên vẫn gây tranh cãi trong dư luận về tính hợp lý của mức giá so với chất lượng món ăn.

Bảng niêm yết giá được dán ở tủ đựng đồ ăn được đoàn kiểm tra ghi nhận vào thời điểm tới làm việc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận quán có thực hiện niêm yết giá tại khu vực trưng bày món ăn. Tuy nhiên, cách thể hiện chưa thực sự rõ ràng, dễ khiến khách hàng hiểu nhầm hoặc không nắm đầy đủ thông tin trước khi gọi món.

Chính quyền địa phương đã yêu cầu chủ quán điều chỉnh việc niêm yết theo hướng minh bạch, dễ quan sát hơn; đồng thời nhắc nhở nâng cao chất lượng phục vụ và thái độ ứng xử với khách.

Vụ việc hiện chưa đủ căn cứ để xác định hành vi “chặt chém”, song được xem là bài học về sự cần thiết của việc công khai giá cả rõ ràng trong hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhằm tránh phát sinh tranh cãi và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.