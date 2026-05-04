Ly chè gần 170K ở Huế: Khách đã chọn bao nhiêu loại topping để có mức giá này?

HHTO - Liên quan đến vụ việc ly chè có giá gần 170.000 đồng tại một quán ở Huế, chủ cơ sở đã có tường trình gửi cơ quan chức năng, làm rõ cách tính tiền dựa trên số lượng topping khách lựa chọn. Từ bảng giá niêm yết, mức giá gây chú ý thực chất là kết quả của việc cộng dồn nhiều loại topping trong cùng một ly chè.

Khách yêu cầu “lấy tất cả topping”, quán đã thông báo trước về giá

Theo bà L.T.T.T., chủ quán chè Chùa (phường Thuận Hóa, TP Huế), vào khoảng 18h ngày 2/5, nhóm khách đến mua chè và đưa ra yêu cầu lấy toàn bộ các loại topping của quán vào một ly. Trước khi thực hiện, quán đã chủ động thông báo rằng ly chè sẽ gồm nhiều loại và giá tiền sẽ cao do tính theo từng thành phần.

Sau khi trao đổi, một nam thanh niên trong nhóm đã đồng ý với cách làm này, từ đó quán mới tiến hành múc chè theo yêu cầu. Việc thống nhất trước giữa hai bên được chủ quán cho biết là nhằm tránh hiểu nhầm khi thanh toán, bởi đây không phải loại sản phẩm có giá cố định.

Bài đăng của khách sau khi mua cốc chè có giá gần 170.000 đồng.

Trong quá trình phục vụ, quán tính tiền dựa trên từng loại topping được thêm vào. Mỗi loại có mức giá dao động từ 5.000 đến 10.000 đồng, riêng một số thành phần đặc biệt như heo quay có giá cao hơn. Cách tính này đồng nghĩa với việc số lượng topping càng nhiều thì tổng tiền càng tăng.

Hơn 20 loại topping tạo nên ly chè giá 163.000 đồng

Theo tường trình, riêng ly chè “full topping” có giá 163.000 đồng. Nếu đối chiếu với bảng giá niêm yết, có thể ước tính ly chè này bao gồm khoảng hơn 20 loại topping khác nhau, với mức giá trung bình mỗi loại dao động quanh 7.000 đến 8.000 đồng.

Cụ thể, trừ đi 2 viên heo quay (24.000 đồng), phần còn lại của ly chè là 139.000 đồng. Với mức giá phổ biến của topping từ 5.000 - 10.000 đồng, có thể chia thành hai nhóm:

Trong trường hợp phần lớn topping ở mức 7.000 đồng, thì 139.000 đồng tương đương khoảng 19-20 loại. Cộng thêm 2 loại heo quay, tổng số topping rơi vào khoảng 21-22 loại. Nếu có nhiều topping ở mức cao hơn, khoảng 8.000 - 10.000 đồng, thì số lượng sẽ giảm nhẹ, dao động khoảng 17-19 loại thường, cộng với 2 loại đặc biệt, tương đương khoảng 19-21 loại.

Ngược lại, nếu phần lớn topping ở mức thấp 5.000 - 6.000 đồng, số lượng có thể lên tới 23-24 loại. Như vậy, với dữ liệu thực tế, có thể xác định ly chè này chứa khoảng 19 đến 24 loại topping.

Bảng giá niêm yết tại quán.

Việc cộng dồn nhiều loại topping vào một sản phẩm duy nhất khiến tổng giá trị tăng lên đáng kể. Điều này phản ánh đúng cách tính giá theo lựa chọn thực tế của khách, thay vì một mức giá niêm yết sẵn cho từng ly chè.

Tổng hóa đơn 190.000 đồng đến từ nhiều khoản cộng lại

Ngoài ly chè đặc biệt, nhóm khách còn mua thêm 5 ly nhựa với giá 10.000 đồng và một ly chè hạt lựu giá 20.000 đồng. Khi cộng tất cả các khoản này, tổng hóa đơn được nâng lên 190.000 đồng.

Theo chia sẻ của chủ quán, ban đầu tưởng khách mua mang về làm quà nên đã chuẩn bị đóng nắp cẩn thận. Tuy nhiên sau đó, khách cho biết sẽ mang ra sân bay để sử dụng. Sau khi thanh toán, một người trong nhóm cho rằng giá cao, trong khi hai người còn lại đồng ý với mức chi trả.

Các loại topping tại quán chè Chùa.

Từ diễn biến trên có thể thấy, mức giá gần 170.000 đồng cho một ly chè không phải là giá bán cố định, mà xuất phát từ việc khách lựa chọn nhiều loại topping khác nhau. Đây là đặc điểm thường gặp ở các món ăn “tùy chọn”, khi giá thành phụ thuộc trực tiếp vào số lượng và loại nguyên liệu được thêm vào.