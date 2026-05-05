Chuyến bay ở Mỹ bị hoãn hơn 1 tiếng vì "hành khách" robot, nguyên nhân là gì?

Tôn Huy - Ảnh: Weibo

HHTO - Một robot hình người của Trung Quốc được mua vé như hành khách trên chuyến bay nội địa Mỹ nhưng bị tịch thu pin do không đạt chuẩn an toàn, khiến chuyến bay hoãn hơn một giờ và gây chú ý trên mạng xã hội.

Sự việc hi hữu vừa xảy ra trên chuyến bay từ Oakland (California) đến San Diego của hãng hàng không Southwest Airlines. "Hành khách" tâm điểm là Bebop - một robot hình người do Unitree Robotics (Trung Quốc) phát triển, được nhân viên công ty mang theo để phục vụ cho một sự kiện trình diễn.

Với chiều cao 1,2 mét và nặng hơn 30 kg, thùng vận chuyển chuyên dụng của Bebop đã vượt quá giới hạn hành lý ký gửi. Thay vì tìm cách gửi khoang hàng, người đi cùng đã quyết định mua hẳn một vé ghế ngồi riêng cho thiết bị này. Tại khu vực chờ, Bebop di chuyển cùng đoàn, cầm vé và xuất hiện như một hành khách thực thụ khiến nhiều người chú ý.

Tuy nhiên, rắc rối nảy sinh ở khâu kiểm tra an ninh trước giờ cất cánh. Phi hành đoàn rà soát và phát hiện nguồn pin năng lượng của robot có dung lượng rất lớn, vượt ngoài danh mục thiết bị điện tử được phép mang lên máy bay của hàng không dân dụng. Theo quy định, trong môi trường áp suất và nhiệt độ thay đổi, loại pin công suất lớn này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cực kỳ cao.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, đại diện hãng bay đã kiên quyết yêu cầu tháo rời và tạm giữ cục pin ngay tại hiện trường. Quá trình xử lý kéo dài khiến chuyến bay chậm 62 phút so với kế hoạch. Bebop cuối cùng cũng được tiếp tục hành trình nhưng trong trạng thái "ngắt điện vật lí" hoàn toàn.

Dù phát sinh sự cố delay, ghi nhận thực tế cho thấy các hành khách không hề phản ứng tiêu cực. Rất nhiều người còn tranh thủ chụp ảnh check-in cùng vị "hành khách" đặc biệt này ở cửa lên máy bay.

Hành khách check-in cùng Robot trên máy bay.

Trên mạng xã hội, câu chuyện nhanh chóng thu hút nhiều luồng ý kiến. Phần lớn bình luận đều đồng tình với quyết định của hãng bay, nhấn mạnh an toàn là trên hết: "Đợi lúc cục pin xảy ra sự cố thì mới hiểu vì sao quy định lại khắt khe", hay "Việc này cũng giống như tranh cãi có được mang pin xe điện vào không gian kín hay không".

Tôn Huy - Ảnh: Weibo
