Dân mạng Trung Quốc chia phe tranh cãi vụ chủ xích mèo vì sợ phải đền tiền

Tôn Huy - Ảnh: Weibo

HHTO - Hình ảnh chú mèo bị xích kèm tờ thông báo lan truyền trên mạng xã hội xứ Trung, kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều từ tranh cãi cách nuôi, lo ngại quyền lợi của động vật đến nghi vấn ảnh dàn dựng.

Mới đây, mạng xã hội xứ tỷ dân lan truyền bức ảnh một chú mèo bị xích bằng đoạn dây sắt ngắn, kèm theo tờ thông báo "kêu oan" của người chủ. Tờ giấy ghi rõ việc xích mèo không phải bạo hành, mà do "thành tích" bất hảo của chú mèo này: Tiêu diệt 2 con rắn, 3 bồ câu và đánh trọng thương một chú chó Poodle chỉ trong một tháng. Người chủ ngậm ngùi thừa nhận việc xích lại là biện pháp cuối cùng vì "không kham nổi tiền đền bù".

Bức ảnh lập tức ghi nhận lượng lớn tương tác trên các diễn đàn. Dạo quanh phần bình luận, netizen Trung Quốc chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng tỏ ra thích thú trước "lịch sử chiến đấu" của chú mèo. Nhiều người gọi đùa đây là "chiến thần" và chia sẻ những câu chuyện dở khóc dở cười về độ "chiến" của thú cưng nhà mình.

Nhiều người đồng ý với quan điểm mỗi chú mèo bị xích đều có lý do.

Một người dùng kể lại trải nghiệm thực tế: "Mèo nhà bà ngoại tôi cào vô địch khắp làng. Hồi trước có một chú chó nhỏ bị nó cào rách cả mặt, chó lớn lên không dám ho he gì luôn". Thậm chí, có ý kiến còn hài hước chia sẻ: "Mỗi con mèo bị xích đều có một cuốn lịch sử chiến đấu của riêng mình".

Tuy nhiên, tranh cãi lớn nhất xoay quanh cách nuôi thú cưng. Một bên cho rằng trong điều kiện sống ở nông thôn, việc xích mèo ở ngoài sân là giải pháp thực tế khi khó kiểm soát vật nuôi trong nhà. Ngược lại, nhiều ý kiến đánh giá đây là biểu hiện thiếu trách nhiệm, khi chủ nuôi không tìm cách huấn luyện mà chọn giải pháp hạn chế tự do của vật nuôi. Bên cạnh đó, vấn đề quyền lợi của động vật cũng được cộng đồng mạng đặt lên bàn cân. Nhiều bình luận phân tích sợi xích sắt quá ngắn sẽ khiến mèo bị căng thẳng, thậm chí sinh ra các vấn đề tâm lý như lo âu, hoảng sợ.

Tờ thông báo thẳng tắp khiến nhiều người hoài nghi về sự thật.

Đáng chú ý, một nhóm "thám tử mạng" lại đưa ra góc nhìn hoàn toàn khác khi đặt nghi vấn về tính chân thực của bức ảnh. Từ độ sắc nét của font chữ, bối cảnh phía sau thiếu logic về phối cảnh, đến dấu hiệu vỡ nét pixel ở viền chữ, nhiều người dùng lập luận rằng đây chỉ là một sản phẩm do AI tạo ra hoặc photoshop nhằm mục đích "câu view".

Hiện tại, chủ đề về chú mèo bị xích cùng tờ thông báo "bất lực" vẫn đang nhận về hàng loạt bình luận đa chiều trên các diễn đàn mạng xứ Trung.

