Tai nạn đu dây từ vách đá ở Trung Quốc khiến một du khách 16 tuổi thiệt mạng

HHTO - Nạn nhân nữ 16 tuổi thiệt mạng, được cho là do tuột hoặc đứt dây khi chơi đu dây trên vách đá, dù trước đó cô đã liên tục cảnh báo nhân viên.

Ngày 3/5/2026, một thiếu nữ 16 tuổi đã tử vong sau khi rơi từ trò chơi đu dây trên vách đá ở độ cao 168m tại Công viên Khám phá Maliuyan, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Bất chấp việc nạn nhân liên tục nhắc nhở là dây an toàn bị lỏng, nhân viên vẫn vận hành hệ thống dây cáp khiến nạn nhân rơi xuống. Hiện công viên đã bị đóng cửa và các bên liên quan đang bị điều tra.

Theo Beijing Daily, vụ tai nạn kinh hoàng này xảy ra vào ngày 3/5/2026 tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nạn nhân được xác định là một thiếu nữ 16 tuổi, họ Lưu. Một video được cho là ghi lại hiện trường, vào những giây cuối cùng trước khi tai nạn xảy ra, được truyền thông đăng tải đã hé lộ nhiều chi tiết đau lòng.

Theo mô tả của truyền thông quốc tế, Lưu đã đội mũ bảo hiểm và chuẩn bị cho cú lao mình ra không trung từ vách đá cao khoảng 168 mét. Lúc đó, cô gái đã kêu lên: "Dây chưa thắt chặt!".

Những khoảnh khắc trước khi tai nạn xảy ra được một người bạn của nạn nhân ghi lại.

Các nhân viên tại hiện trường không kiểm tra mà vẫn tiếp tục vận hành hệ thống dây. Chỉ vài giây sau khi Lưu rời khỏi vị trí an toàn, dây bảo hiểm được cho là đã tuột hoặc đứt, khiến cô gái rơi thẳng xuống phía dưới. Nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chính quyền địa phương bước đầu phân loại đây là "tai nạn về trách nhiệm an toàn trong công việc" do sự cẩu thả đến từ đơn vị tổ chức.

Trò chơi "đu dây vách đá" này là trò chơi cảm giác mạnh đang "gây sốt" gần đây tại Tứ Xuyên, thu hút nhiều du khách trải nghiệm trong 1 tháng qua.

Hiện tại, công viên đã thông báo tạm đóng cửa để kiểm tra toàn bộ thiết bị. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra trách nhiệm của công ty cùng đội ngũ nhân viên trực tiếp tham gia vận hành hôm đó.