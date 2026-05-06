Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão trong khu vực, đường đi có thể ra sao?

HHTO - Một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương vừa mạnh lên thành bão. Cơn bão này có thể di chuyển theo hướng nào và liệu có tiến gần Biển Đông?

Tóm tắt nhanh: · Một áp thấp nhiệt đới ở Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão trong ngày 6/5. · Dự báo hiện tại cho thấy bão có thể tiến gần phía Đông Philippines vào khoảng 10 - 11/5. · Các mô hình dự báo chưa thể xác định rõ khả năng bão tiến gần Biển Đông.

Từ khoảng tháng 5 - tháng 6, ở Tây Bắc Thái Bình Dương thường sẽ có nhiều ATNĐ và bão hơn. Hiện tại, trong khu vực có một ATNĐ vừa mạnh lên thành bão vào hôm nay, 6/5.

Cơn bão này hiện vẫn được ký hiệu là 05W (là ký hiệu của nó khi còn là ATNĐ), đang ở gần đảo Guam. Sức gió hiện tại của 05W là khoảng 65 km/h (cấp 8), theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC).

Vì đã thành bão, 05W dự kiến sẽ được ghi tên quốc tế là bão Hagupit (tên do Philippines đề xuất, có nghĩa là cái roi).

JTWC dự báo, 05W sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, rồi sau 2 ngày nữa thì có thể ngả lên hướng Tây Bắc, tiến gần đến phía Đông Philippines vào khoảng ngày 10 - 11/5.

Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của bão 05W vào sáng nay, 6/5. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari.

Trong bản tin sáng nay, PAGASA (cơ quan khí tượng Philippines) dự báo rằng khi đi vào vùng trách nhiệm của Philippines (PAR), bão có xu hướng yếu đi do điều kiện không thuận lợi, nhưng không thể loại trừ khả năng bão tiến đến sát phía Đông của nước này.

Việc cơn bão này có di chuyển đến gần Biển Đông không thì rất khó xác định vào thời điểm này vì dự báo bão trước vài ngày là độ chắc chắn đã thấp. Nhưng JTWC và Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) dự báo bão sẽ đạt cường độ tối đa vào khoảng ngày 8/5 - 9/5, với sức gió khoảng 72 - 95 km/h (cấp 8 đến 10), sau đó có thể giảm cường độ dần.

Với các thông tin liên quan đến bão và thời tiết cực đoan, người dân nên theo dõi các nguồn chính thống và thông báo của cơ quan chức năng địa phương.