Xác thực khuôn mặt “không chỉ ghi hình khuôn mặt”? Hệ thống ghi lại những gì?

HHTO - Nhiều cư dân mạng đang chia sẻ thông tin rằng việc xác thực sinh trắc học/ xác thực khuôn mặt ở các ứng dụng trên điện thoại có thể ghi hình nhiều hơn khuôn mặt. Vậy thực tế thì hệ thống ghi lại những hình ảnh gì, và người dùng cần lưu ý gì?

Tóm tắt nhanh: · Xác thực khuôn mặt có thể ghi lại khung hình rộng hơn khuôn mặt, tùy cách cầm máy. · Khung hình rộng có thể giúp xác nhận người sử dụng thật. · Ảnh/ video của người sử dụng đôi khi có thể được lưu tạm và xem lại (chi tiết bên dưới). · Người dùng nên giữ khung hình gọn gàng, ăn mặc phù hợp khi xác thực.

Trên mạng xã hội, một số người đăng thông tin rằng khi thực hiện xác thực khuôn mặt ở những ứng dụng cần thiết (ứng dụng ngân hàng chẳng hạn), thì không chỉ có hình ảnh khuôn mặt mà cả phần thân trên được ghi nhận. Những người này nhắc rằng người dùng nên mặc trang phục đàng hoàng vì có người mặc “sơ hở” thì cũng bị hệ thống ghi nhận.

Khi đọc lời nhắc này, nhiều người tỏ ra lo lắng vì không ít lần họ xác thực khuôn mặt qua các ứng dụng mà không quan tâm đến trang phục, có khi còn… không có áo!

Vậy thông tin trên - về việc hệ thống xác thực ghi nhận hình ảnh cả nửa thân trên chứ không chỉ khuôn mặt - có đúng không?

Thực tế là có phần đúng.

Nhiều ứng dụng có thể yêu cầu xác thực khuôn mặt để sử dụng các tính năng. Ảnh minh họa: Lodging.

Xác thực sinh trắc học/ xác thực khuôn mặt là phương thức dùng các đặc điểm sinh học độc nhất của mỗi người để nhận diện, phân biệt người này với người khác. Các ứng dụng có tính cá nhân hoặc ứng dụng ngân hàng dùng phương pháp xác minh này để đối chiếu hình ảnh người sử dụng với thông tin đã lưu sẵn trong hệ thống - và phương pháp này có tính bảo mật cao, an toàn hơn.

Khi xác thực khuôn mặt trên các ứng dụng, người dùng thường thấy có khung hình tròn hoặc bầu dục để ghi nhận hình ảnh khuôn mặt. Nhiều người nghĩ hệ thống chỉ ghi nhận hình ảnh trong khung đó.

Nhưng một nhân viên làm về ví điện tử đã từng viết: “Khi các bạn xác thực khuôn mặt, xin hãy mặc trang phục đàng hoàng. Dù bạn là nam hay nữ, thì việc nhìn thấy các “tài sản” của bạn cũng khiến chúng tôi hơi xấu hổ. Đúng là ứng dụng đề nghị bạn xác thực khuôn mặt, nhưng là những người xác thực, chúng tôi nhìn thấy gần cả người bạn đấy”, theo trang Weird Kaya của Malaysia.



Nhân viên nói như trên là đúng, vì camera điện thoại ghi lại khung hình tại thời điểm xác thực - như khi chụp ảnh hoặc quay video bình thường, chứ không chỉ một vùng khuôn mặt đã được cắt sẵn (thường hình bầu dục hoặc hình tròn trong các ứng dụng).

Khung hình xác thực khuôn mặt trên một số ứng dụng (trái) và hình ảnh thực tế được ghi lại (phải). Ảnh: Ask1m**.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa việc ghi nhận hình ảnh và dữ liệu được sử dụng. Về mặt kỹ thuật, hệ thống nhận diện khuôn mặt chỉ trích xuất các đặc điểm sinh trắc học từ khuôn mặt để so sánh, có thể kết hợp kiểm tra một số yếu tố như chuyển động đầu của người dùng, ánh sáng/ độ sâu của hình ảnh… để tránh gian lận bằng ảnh in hay video.

Để làm được điều này, khung hình thường rộng hơn những gì mà người dùng nhìn thấy trên ứng dụng, có thể bao gồm vai hoặc phần thân trên. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hệ thống đang phân tích quần áo hay cơ thể người dùng; mà những đặc điểm sinh trắc học ở người dùng thường được mã hóa; ngoài ra, các nước cũng có quy định chặt chẽ về việc thu thập và xử lý dữ liệu sinh trắc học, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hình minh họa về việc khung hình có thể ghi lại nhiều hơn những gì người dùng nhìn thấy trong ứng dụng khi xác thực khuôn mặt. Ảnh: Ask1m**.

Nhưng trong một số trường hợp, ảnh hoặc video của người dùng khi xác thực có thể được lưu tạm thời, theo trang Avast Academy về kiến thức kỹ thuật số. Chẳng hạn, khi xác thực thất bại, nhân viên kỹ thuật có thể cần xem lại hình ảnh hoặc video đó. Vì vậy, việc người dùng mặc lịch sự - hoặc ít nhất là mặc trang phục bình thường, giữ khung hình gọn gàng, ánh sáng tốt là cách đơn giản để tránh rủi ro không cần thiết.

Nói cách khác, hệ thống xác thực thì chủ yếu tập trung vào khuôn mặt người dùng, nhưng những gì camera ghi lại có thể nhiều hơn (do khung hình của camera chứ không phải do hệ thống muốn như vậy). Đó là lý do mỗi người nên cẩn trọng, ăn mặc phù hợp khi thực hiện việc xác thực này.